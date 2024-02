A BMW még 2022-ben lett a német sílövészeti, más néven biatlonválogatott mobilitási partnere, ennek keretében elektromos modelljeiket bocsátják a csapat rendelkezésére.

Az együttműködést azóta kiterjesztették, tavaly ősszel beengedték a válogatott tagjait a BMW Aerolab szélcsatornájába, ahol a riválisok szemei elől rejtve vizsgálhatták a céllövést különböző szélerősségek és -irányok mellett, keresve az optimális fogásokat, pózokat.

Azóta még tovább mentek: a BMW aerodinamikai szakértőivel a biatlon-világbajnok aktuális, a napokban a csehországi Nova Mestóban zajló fordulója előtt a puskák aerodinamikáját is vizsgálni, fejleszteni kezdték, hogy még pontosabb lehessen a célzás.

„Nagy kihívás az aerodinamika, és persze általában a teljesítmény javítása, főleg úgy, hogy ne tárjuk a versenytársak elé, mit csinálunk, máskülönben hamar lemásolnák. A versenyek alapján látható, milyen szoros a küzdelem, szóval a legapróbb részletek is számítanak – mentálisan is. A sportoló fejben is előnyt szerez, ha tudja, olyan eszköze van, amilyen az ellenfeleknek nincs” – magyarázta a német biatlonválogatott műszaki-tudományos vezetője, Karlheinz Waibel.

