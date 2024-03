Nálunk kevésbé jellemzőek, inkább csak ló- vagy motorkerékpár-szállításra vetik be őket, de az Egyesült Államokban igen közkedveltek a nagyobb, zárt dobozos utánfutók, ezeket számtalan méretben lehet bérelni is – a legismertebb ilyen szolgáltató a U-Haul –, de nem kevesen birtokolnak is ilyesmit.

Egy Utah állambeli, pontosabban Salt Lake City-i cég, a lakókocsi-berendezések, -kiegészítők gyártásával, forgalmazásával foglalkozó Tetravan gondolt egyet, és egy ilyen teherszállítóból épített minden igényt kielégítő minilakókocsit.

A 2 méteres belmagasságú, mindössze 7,7 négyzetméteres alapterületű ATC Raven teherutánfutóba mindent sikerült bezsúfolniuk, amire az ember gondolhat, a megvalósítás a praktikum, az átgondolt tervezés kiemelkedő példája.

Ilyen megoldás például az ék alakú, másra nem igazán használható frontrész főzősarokká alakítása, ahol a pult felhajtásával kétrózsás gáztűzhely jelenik meg. Mivel a gázpalack – és az egyéb gépészeti elemek – máshol találhatók, a fedél visszahajtása után asztalként is funkcionál ez a rész, a lebegő pult alatt elegendő lábtér van, hogy ott üljön valaki.

Kicsit arrébb, az ajtó mellett található a mosogató és a 85 literes hűtőszekrény, felettük a poharaknak, edényeknek remek borulásgátlós tárolót alakítottak ki.

Ezzel szemben található a kétszemélyes étkezőasztalból kis hajtogatással „kanapévá” alakítható bútor, melynek egyik ülése alól húzható ki a kémiai vécé, mely használat után diszkréten eltüntethető.

Hátrébb igazi térkihasználási bravúr a saját fejlesztésű, más lakókocsikhoz is kérhető zuhanyzó: a tálca a hátfalról hajtható le, merev falak helyett pedig textilből készült, mágneses zuhanyfüggönnyel rendelkezik, így alapesetben, használaton kívül gyakorlatilag nem foglal helyet.

A bejárható lakótér nem nyúlik egészen a hátsó falig, ám itt is sikerült praktikus megoldással előállni: a hátsó, elhúzható fal mögött, megemelve található a kétszemélyes ágy, a hálófülke, míg az alatt egyrészt az „épületgépészet” elemei, másrészt a csomagok tárolására alkalmas tér van. (Alváson kívül persze a fekvőfelület is további, bőséges raktérként használható.)

A zuhanyzó kialakítása miatt a hátsó szekció odabentről nem érhető el, kívülről viszont teljes méretű, kétfelé nyíló ajtó biztosítja a könnyű hozzáférést, pakolást.

A Tetravan felszereléséhez tartozik még a tetőn elhelyezett napelempanel, a légkondicionáló, valamit a bejárati ajtó oldalán a tető széléből kihúzható, a teljes hosszban takaró napellenző. Az alumíniumfalakra az oldalajtó mellett több ablak is került, így bejut a természetes fény és a levegő, ha kell.

Az 1,7 tonnás, kéttengelyes lakókocsi prototípus, 85 ezer dollárért (31,7 millió Ft) kínálják eladásra, egyelőre nem tervezik, hogy további példányokat készítenek. A felhasznált elemeknek, anyagoknak és a munkának megkérik az árát, ugyanis az alapként felhasznált, ugyanilyen méretű ATC Raven utánfutó 11 300 dollár (4,1 millió Ft) körül kapható.