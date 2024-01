A múlt héten zajlott a világ legjelentősebb éves szórakoztatóelektronikai expója, a CES Las Vegasban.

A számítástechnikai, mobilos, a szó szoros értelmében vett szórakoztatóipari termékeket gyártó cégek mellett az autógyártók autóipari beszállítók is szép számmal képviseltették magukat, ám nem csak ők mutattak be kerekeken guruló, esetleg egyenesen repülő járgányokat.

A dél-koreai LG az átlátszó tévéje, a háztartási robotja, menő, retrós, de hipermodern zenedoboza mellett egy lakókocsit – saját megfogalmazásuk szerint „mobil életteret” is bemutatott.

A korábbi, jóval nagyobb Bon Voyage-koncepció után a cég most egy sokkal életszerűbb tanulmányt vitt Vegasba, az újabb változat egy, a hétköznapokban használt lakókocsik méretosztályába – 2 méter széles, 3,8 méter hosszú, 2,2 méter magas – eső járgány.

Az LG Labs fejlesztése áramvonalas formát, törtfehér-fekete színvilágot kapott, az oldalajtó mellett két irányba – fel és le – nyíló, bárpultként, munkafelületként is használható hátsó fal került rá.

A cég nem részletezte, de a lakómodul akkumulátortechnológiára épül, feltöltve a semmim közepén is képes táplálni a – nyilván az LG-től származó, legmodernebb – berendezéseket, a hűtőt, a villanytűzhelyet, a víztisztítót, ruhagőzölőt, a tévét stb. A lakókocsi töltőcsatlakozóval is rendelkezik, így a vontatást végző jármű is töltheti.

Arról egyelőre nem tudni, mikor vagy egyáltalán lesz-e piaci termék a most bemutatott tanulmányból.