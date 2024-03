Ugyan furcsa körülmények között, meglehetősen sok, tényekkel nem alátámasztott ígéretet, valamint műszakilag indokolatlan megoldásokat tartalmazó pályázattal, de 2021 novemberében az Elon Musk-féle Space X nyerte el a NASA 2,9 milliárd dolláros pályázatát egy Holdra szálló űrhajó tervezésére és elkészítésére.

Míg mások hagyományosabb, az Apollo-programban annak idején bizonyított koncepciót a 21. századba átültető megoldásokkal pályáztak, Musk a régi sci-fiket idéző Starshippel nyert, egy nagy, több emelet magas, rakéta alakú szerkezettel.

A „csillaghajót” a Teslával multimillárdossá vált üzletember a holdi küldetéseken túlra, a Mars meghódítására is szánja, de a projekt döcögősen halad. A Super Heavy rakétára szerelt Starship eddig két indítása kudarccal végződött, tavaly áprilisban és novemberben is felrobbant, megsemmisült az eszköz a Mexikói-öböl felett, komoly károkat okozva a természeti környezetben, a Boca Chica-i indítóállomásban, valamint magántulajdonban is.

A Space X-nél ugyan mindkét korábbi indítást részsikerként ünnepelték, a mai, texasi idő szerint 8.25-kor, magyar idő szerint 14.25-kor történt „kilövés” messze jobban sikerült.

A sokáig jól működő 33 Raptor hajtóművel az űreszköz eljutott a Super Heavy és a Starship szétválásáig. Bár a hordozórakéta a tervezett sima landolás helyett keményen ért földet, miután a Raptorok nem gyulladtak be újra. Maga az űrhajó elérte a szökési sebességet, de nem lépett Föld körüli pályára, hanem a Karib-tengertől indulva az Indiai-óceán vízébe zuhant.

A Starship visszatérése

Starship re-entering Earth's atmosphere. Views through the plasma pic.twitter.com/HEQX4eEHWH — SpaceX (@SpaceX) March 14, 2024

Nagy lépés ez a Space X-nek, de még mindig elég kicsi a Hold-program szempontjából, ugyanis az eddigiek alapján a Starship-rendszer még nagyon-nagyon messze áll attól, hogy 2026-ban embereket juttasson égi kísérőnk felszínére.