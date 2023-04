Múlt hét csütörtökön lőtték fel a világűrbe a világ eddigi legerősebb rakétáját, a Starshipet, melyhez nagy reményeket fűzött, illetve fűz Elon Musk, aki nemcsak a Tesla, de a SpaceX vezérigazgatója is. A kilövést azonban nem koronázta siker, csak a cég álláspontja szerint, ugyanis négy perccel azt követően, nagyjából 30 kilométeres magasságban felrobbant a 120 méter magas szerkezet.

Musk a fiaskó ellenére sikeresnek könyvelte el a próbaindítást, noha a SpaceX-nek gratuláló Twitter-bejegyzésében megjegyezte, sokat tanultak a néhány hónap múlva esedékes, következő próbakilövés előtt.

Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK

Az óriásrakéta az incidens következtében darabjaira hullott szét, a lezuhant törmelékek pedig totálkárosra törtek egy Dodge Caravant. Többek között az is látható, hogy az egyik elem egyenesen a D oszlopba fúródott, míg az ütközés erejébe a teljes kisbusz beleremegett. Hattyúdaláról felvétel is készült:

I ended up with a bent neck trying to watch the destruction, so here's quickly straightened version! Anyone else seen "after" photos of the cars yet? pic.twitter.com/8te4hwuoJc