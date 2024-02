A Tesla-, SpaceX- és Twitter-vezérként – mások által szélhámosként, fantasztaként – ismert Elon Musk 2019-ben indította el Starlink nevű műholdas internetszolgáltatását.

A rendszer elvileg a más, hagyományosabb megoldások – (optikai) kábel, 5G-hálózat – által le nem fedett területeken biztosítana széles sávú internetelérést, ám a szolgáltatás egyelőre viszonylag lassú, akadozó és keservesen drága (a magánszemélyek havi 110 és 500 dollár, azaz 40 és 180 ezer Ft közötti díjakon kapnak 50 és 150 Mbps letöltési sebességet), ráadásul épp Afrika, Ázsia kietlenebb területit nem látja el.

A Starlink eddig közel 6000 kis méretű műholdat küldött fel, de Musk tervei szerint a közeljövőben 12 ezerre, távlatosabban 42 ezerre nő majd a számuk.

Hogy ez mit jelent az űrközlekedés és az űrszemét szempontjából, most ne menjünk bele, az viszont biztos, hogy a korai miniműholdak egy része már mostanra felmondta a szolgálatot.

Az alacsony Föld körüli pályán (340-600 km) keringő mintegy hatezer szatellit közül 406 deaktiválásáról döntöttek, 17 mára irányíthatatlanná vált, ezek maguktól zuhannak majd le és égnek el az atmoszférában, emellett azonban nagyjából 100 darab korai, 1-es Starlink-műholdat egy közelebbről meg nem határozott, közös műszaki hiba miatt szándékosan küldenek majd a pusztulásba.

Néhány tucat új műhold a SpaceX űrhajóján nem sokkal a „telepítés” előtt

