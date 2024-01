Nem ritka jelenség a hazai utakon, ha valaki jól láthatóan ideges, feszült. Enyhébb esetekben az agresszív sofőrök csak villogással, dudálással jelzik a számukra nehezen tolerálható helyzetet, de a mutogatás, vagy az anyázás sem ritka. A büntetőfékezés pedig még mindig előfordul annak ellenére, hogy komolyan megütheti a bokáját az, aki így próbál megbosszulni valamilyen vélt vagy valós sérelmet. De miért vannak ilyen rossz mentális állapotban egyes magyar sofőrök?

Tévedés lenne azt gondolni, hogy közvetlenül a vezetés előtt vagy vezetés közben lesz ilyen feszült, arrogáns valaki. Az már valószínűleg csak egy következménye annak, hogy a saját életében sem képes megfelelően kezelni a stresszt. A munkahelyi és magánéleti stressz jelenti az egyik legnagyobb egészségügyi és biztonsági kihívást a civilizált országokban, köztük Magyarországon is.

A stressz önmagában nem betegség, de ha tartósan fennáll ez az állapot, az már betegségeket is okozhat. Mindezek következtében gyengül az immunrendszer, a szervezet regenerálódó képessége, és gyakoribbá válnak a fertőzések. Akár komolyabb megbetegedések alakulnak ki, és a szív- és érrendszeri eltéréseken kívül a pszichés zavarok – szorongás, pánik, kényszeresség, fóbia – is megjelenhetnek. Megéri tehát a stresszt a „hátunkon cipelni”? Biztosan nem! Mutatjuk, mire figyelj, hogy legalább a kocsiban ne legyél szörnyeteg.

Érkezz hamarabb a kocsidhoz!

Ha stresszes napod van, és vezetned kell, akkor indulás előtt 5-10 perccel hamarabb menj ki a kocsidhoz! Hangolódj rá a vezetésre, ellenőrizd a folyadékszinteket, takarítsd le az üléseket, mosd le a szélvédőt, vagy nézd meg a guminyomást! A kocsival való foglalatoskodás segít kicsit kikapcsolni az agyat, és a lényegi dolgokra tereli a figyelmet. Ha téged az nyugtat meg, hogy patyolattiszta belül a verda, akkor hódolj ennek a szenvedélynek, és egy morzsaporszívóval szedd ki a hetek alatt összegyűlt piszkot!

Ha időben érkezel a kocsidhoz, akkor több mint valószínű, hogy időben el tudsz majd indulni. Elindulás előtt nézz rá a GPS-re, mely útszakaszok vöröslenek a dugótól vagy egy balesettől. Írd be a célállomást még akkor is, ha századjára mész vissza ugyanazon az útvonalon, és nézd meg, kb. mennyi időt ír a GPS az útra! Látni fogod, hogy mennyire kell sietned, és ha szükséges, még időben tudsz telefonálni, ha valahonnan 5-10 percet késel. Így nem fogsz idegeskedni az út alatt azon, hogy vajon elkésel-e, vagy sem, és a másik fél is időben megtudja, hogy csúszásra számítson, vagy sem.

Hangolódj a kedvenc adódra!

Kapcsold be a kedvenc rádióállomásodat, vagy podcasted! Egy beszélgetős műsor segít elterelni a gondolataidat, de akár egy régen hallgatott album is jó szolgálatot tehet. Ha nehéz napokon vagy túl, vagy esetleg stresszes időszak előtt állsz, akkor a legjobb, ha klasszikus zenét választasz. A klasszikus zene hallgatása számos előnnyel járhat. Az egyik ilyen előnye, hogy segíthet csökkenteni a stresszt és javíthatja az érzelmi állapotodat. Kutatások szerint a legjobb vezetéshez passzoló művek között ajánlják Mozart Varázsfuvoláját, Beethoven IX. szimfóniáját, valamint Vivaldi Négy évszakját.

Akár rádióra, akár klasszikus zenére esik a választásod, annyi bizonyos, hogy már azzal is sokat tehetsz a nyugodt lelkiállapot fenntartásáért, ha egy hosszabb út előtt megpróbálod magad kipihenni. Így sokkal jobban tudsz összpontosítani a vezetésre, könnyebben ráhangolódsz a táj szépségeire, mindamellett pedig a reflexeid is rendben lesznek.

