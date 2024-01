Az alvászavarnak számos típusa létezik, így eltérő okai és tünetei lehetnek. Az egyik legkellemetlenebb velejárója, hogy alapvetően befolyásolja a nappali életminőséget is, éppen ezért nem szabad félvállról venni a betegséget. Az alvászavar kezelése nagyban függ az okoktól, és magába foglalja az életmódváltást, a gyógyszeres kezelést, a pszichoterápiát vagy ezek kombinálását is. Az alvászavart már csak azért sem szabad figyelmen kívül hagyni, mert komoly betegségek kialakulásához vezethet.

Sokakat érint

A rendszeres, jó minőségű és elegendő alvásra mindannyiunknak szüksége van, mert a szervezetünk csak így tud hosszútávon működni és így tud elég energiát termelni ahhoz, hogy megbirkózzunk a napi fizikai és mentális feladatokkal, illetve, hogy ellenálljunk a különféle betegségeknek. Statisztikák szerint Magyarországon a nők 63 százaléka, míg a férfiak 54 százaléka szenved álmatlanságtól, ami azt jelenti, hogy nehezen, vagy egyáltalán nem tudnak elaludni. Sokszor éjjel is felébrednek, vagy reggel túl korán ébrednek. Az alvászavarban szenvedők összeségben napról-napra hiányát érzik a jó minőségű, pihentető alvásnak, éppen ezért nappal is rendkívül aluszékonynak érzik magukat.

Szerencsés esetben az inszomnia tünetei csak hetente 2- 3 alkalommal, vagy maximum 1-2 hétig jelentkezhetnek, összefüggésben az életünket érintő fizikai, vagy érzelmi hatással. Krónikus álmatlanságról akkor beszélhetünk, ha a probléma hetente három alkalommal ismétlődik, legalább egy hónapon keresztül tart, ilyenkor pedig már szakszerű segítséget igényel. Az okok feltérképezése nélkül ugyanis a gyógyulás nehezen következik be.

Mit lehet ellene tenni?

Akkor jön rá igazán az ember, milyen nagy kincs a jó alvás, amikor hetente többször megtapasztalja az ellenkezőjét. Ha alvászavarral küzdünk, akkor alapvetően bizonyos életmódváltást kell végrehajtani. Első körben érdemes beiktatni az életünkbe a rendszeres testmozgást, jöhet a futás, a séta vagy az úszás. A sport előnyös a testi egészségre és a mentális jólétre nézve egyaránt. Hozzájárulhat az alvásminőséget károsan befolyásoló stressz csökkentéséhez, a depresszió és a szorongás tüneteinek enyhítéséhez, valamint a jó közérzet és a pozitív gondolkodás elősegítéséhez.

A megfelelő alvás érdekében fontos, hogy gondoskodjunk az ideális környezet kialakításáról. Ha lehet, akkor olyan helyiségben aludjunk, amely se nem túl meleg, se nem túl hideg. Amely kellő hangszigeteléssel rendelkezik, mert az alvás minőségét negatívan befolyásolhatják az éjszakai zajok is, mint például az autóforgalom vagy a különféle zúgó berendezések. A jobb hangszigetelés érdekében érdemes a hálószobában nagy méretű szőnyegeket, illetve sötétítő függönyöket alkalmazni.

Az alvászavar megszüntetéséhez el kell hagyni egyes rossz szokásokat. Limitálni kell napközben a koffeintartalmú italok fogyasztását, legyen szó kóláról, vagy kávéról, mert ezek is károsan befolyásolhatják az alvás minőségét. Mindemellett pedig alvás előtt kellőképpen le kell csökkenteni a képernyőidőt, sőt, ha lehet, inkább mondjunk is le róla. Az elektronikus eszközök által kibocsátott kék fény ugyanis károsan hat a REM-alvás minőségére. Holott ez az alvási ciklus felelős az álmokért, illetve a REM-ciklus alatt válnak aktívvá a gondolkodásért, tanulásért és a szervezőmunkáért felelős agyterületek is. Szakemberek szerint a nap során begyűjtött információk feldolgozását és szelekcióját is ekkor végzi el az agy.

Természetes módszerek is segíthetnek

Az inszomniát, vagyis az álmatlanságot nem szabad félvállról venni! Fontos, hogy időben felismerjük ezt a problémát, mert életmódváltással és szakszerű segítséggel hátat lehet neki fordítani.

