Bár John Favreau már az 1990-es évek óta dolgozott a kamerák előtt és mögött hollywoodi produkciókban, nevét a nagy többség a Marvel- és Csillagok háborúja-produkciók kapcsán ismerte meg. Többek között ő rendezte az első és második Vasember-filmet – valamint ezekben és más Marvel-filmekben ő testesíti meg „Happy” Hogant – vezető producerként ő bábáskodott mind a négy Avengers-mozi készítésénél, de íróként-producerként hozzá kapcsolódik A Mandalóri, a Boba Fett könyve és az Ahsoka is.

Favreau a blockbusterek, megafranchise-okon kívül is alkotott és alkot, 2014-ben A Séf címen vígjátékot készített, melyben John Leguizamo, Scarlett Johansson, Dustin Hoffman és Robert Downey Jr. társaságában a címszereplőt alakítja – a szakácsot, aki az étteremből való kirúgása után egy food truckkal kezd új karriert.

A filmre való felkészülésben Roy Choi valódi séf segítette annak idején, az együttműködés pedig olyan jó volt, hogy 2019 óta a két férfi a Netflixen valóságshow-t is futtat a The Chef Show címen.

Ez terjesztették most ki, a Las Vegas-i Park MGM szállodában ugyanis Favreau és Choi közös büféskocsit, trendibb nevén food truckot nyitott. A hotel lobbijában, a kaszinó mellett található járgányból a vendégek a már említett filmben is feltűnt Cubano és sajtos szendvicset, csokis lávatortát rendelhetik, de van reggeli-, ebéd- és vacsoramenü is, az étlap összeállításánál a vegetáriánusokra is gondoltak.