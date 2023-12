Önjelölt zseni, az emberiség megváltója, fantaszta, csaló, hazug, politikai kalandor – sokan sokfélét gondolnak róla, de az kétségtelen, hogy a Tesla, a Space X, az X (Twitter) stb. vezére, Elon Musk a világ egyik leggazdagabb, egyben legbefolyásosabb embere.

Ilyen fontos emberként természetesen számtalan helyen akad dolga, van megjelenése, melyekre nyilván nem menetrend szerinti repülőjáratokkal utazik. Musknak jelenleg három magánrepülője van, egy, az üzleti jetek sebességrekordját őrző Gulfstream G650ER, valamint két Gulfstream G550-es, de készül neki egy G700-as is. Nyilvánvalóan mindegyik több tízmillió dollárt érő, magánlakosztállyal, munkához, lazításhoz szükséges minden létező eszközzel felszerelt darab.

Musk bőszen használja is őket, vannak, akik pedig árgus szemekkel figyelik is ezek mozgását. Közéjük tartozik az amerikai tini, Jack Sweeney is, aki – annak ellenére, hogy a milliárdos igyekszik letiltatni a gépeinek megjelenését a repülési trackereken – a nyomkövetős adatok alapján arra jutott, hogy a dél-afrikai származású üzletember idén december 14-éig 1161 órát (48 nap) repült.

A három gép összesen 441 repülést teljesített, ezek jelentős részét Musk texasi és kaliforniai munkahelyei és otthonai közti ingázás tette ki, de az amerikai kontinensen máshova és persze a tengerentúlra is voltak útjai.

A villanyautóival a természet védelmét is szolgálni kívánó Muskot a magán- és üzleti reüpőútjai kapcsán annyira nem izgatja a környezetszennyezés, a JetSpy számításai szerint a feljebb említett repkedés összesen 5159 tonna szén-dioxidot juttatott a légkörbe – ezzel mintegy 1120 Tesla egész éves zéró helyi emisszióját „nullázta le”, mutat rá a Luxury Launches.