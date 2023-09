Alighogy megjelent, máris nagy port kavart Walter Isaacson új, Elon Muskról írt életrajza. Ennek egyik részlete ugyanis arra világít rá, hogy a Tesla vezérigazgatója egy általa szervezett találkozón azt javasolta, hogy az autó belső fedélzeti kameráival rögzítsék a járművezetők viselkedését, hogy bírósági eljárásoknál bizonyítható legyen, hogy vezetői hiba idézte elő az adott balesetet.

Önmagában nem újdonság, hogy számos gyártó szerel kamerákat a modern autókba, különösen azokba, amik fejlett vezetéstámogató, akár félautonóm vagy autonóm rendszerrel rendelkeznek, mint amilyen a Teslák esetében az Autopilot vagy a teljesen önvezető mód (FSD). Valójában viszont azt a célt szolgálják, hogy monitorozzák a járművezető éberségét, és szükséges esetén figyelmeztető jelzést adjanak, amennyiben azt érzékelik, hogy a figyelme tartósan elkalandozott az útról.

Az InsideEVs által szemlézett, de a Redditen is megosztott könyvrészlet alapján Musk meg volt győződve arról, hogy nem a rossz szoftverek, hanem a rossz sofőrök állnak a vezetéssegítő rendszerek használata közben történt balesetek hátterében, amik miatt az első pillanattól fogva gyakran kerül az amerikai közlekedésbiztonsági hivatal (NHTSA) célkeresztjébe a Tesla. Egy tanulmányban összesen 273 ilyen esetet rögzítettek, köztük öt halálos kimenetelűt, valamint tizenegy olyan incidenst, melyben megkülönböztető jelzést használó járművel ütközött.

Miután felvetette, hogy a továbbiakban a belső fedélzeti kamerás képsorokkal bizonyítaná az igazát, az adatvédelmi és a jogi csapat aggályait fejezte ki, ám ez Muskot hidegen hagyta. „Ennél a cégnél én hozom a döntéseket, nem az adatvédelmi csapat” – jelentette ki a megbeszélésen. „Azt sem tudom, kicsodák ők.”

Musk aztán finomított a javaslatán, és hozzátette, ezt úgy valósítaná meg, hogy az FSD-üzemmód aktiválása előtt egy felugró ablakban tájékoztatnák a felhasználót arról, hogy adatokat gyűjtenek róla az esetleges balesetekre való tekintettel. „Amíg kommunikálunk az ügyfelekkel, úgy gondolom, ez rendben van” – bólintott rá a módosított felvetésre az adatvédelmi csapatot képviselő kollegina.

Mégis adatvédelmi botrányba keveredett a Tesla

A megbeszélésen elhangzottakat ugyanakkor más megvilágításba helyezheti, hogy az év elején adatvédelmi botrány robbant ki, miután csoportos jogi keresetet nyújtottak be a Tesla ellen. Mint arról akkor a Vezess beszámolt,

2019 és 2022 között a Tesla dolgozói számos, a fedélzeti kamerák által készített kép- és videóanyagot osztottak meg egymás között a belső üzenetküldő rendszereken keresztül.

A dolgozók pikáns, akár intim pillanatokat is láthattak, míg egyes fényképekből mémeket is készítettek. Noha az adatvédelmi nyilatkozatában azt állítja a Tesla, hogy a kamerafelvételeket úgy készíti a rendszer, hogy azokat ne lehessen ügyfélhez vagy járműhöz kapcsolni, több vallomás is azt támasztotta alá, hogy az irodai számítógépes program meg tudja mutatni, hol készültek a felvételek, amik sok esetben a Tesla-tulajdonosok lakóhelyére is fényt derít.