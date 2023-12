A Casiót leginkább megfizethető digitális kvarcóráiról ismerjük. A japán cég strapabíró óráit összefogó almárkája, a G-Shock idén ünnepli születésének 40. évfordulóját, a jubileum kapcsán pedig több extra, akár a belépő szintű svájci luxusórák árszintjét súroló modellel is előálltak.

Persze azok is messze-messze elmaradnak cikkünk tárgyától, a születésnap alkalmából egyetlen példányban legyártott “Dream Project #2” G-D001-től, melyet a hétvégén árvereztek el.

A Phillips aukciósháznál kalapács alá került – na nem úgy, bár G-Shockként minden más óránál jobban bírná – modell amellett, hogy 18 karátos aranyból készült, mesterséges intelligencia bábáskodásával született. A Casio szakemberei betáplálták az elmúlt négy évtized G-Shock óráinak jellemzőit, az MI pedig előállt a maga „elképzelésével”, melyet a tervezők finomítottak tovább a használhatóság és a gyártás szempontjainak figyelembe vételével.

A tok és az igen kifinomult fémszíj elemeit az ötvösségben használt ősi, viaszvesztéses módszerrel öntötték ki, majd szintén ékszerészi szinten dolgozták ki. A „csontváz”-számlap mögött ketyegő szerkezet is teljesen egyedi darab, a Casiókban ritkán felbukkanó szilikonkerekek és rubinok forgatják a mutatókat és a dátumkereket, igaz, az óra lelke továbbra is egy – napelemes – kvarcszerkezet, ahogy a 200 méteres vízállóság is adott. A számlap megvilágításáról erős, vörös fényű LED-gyűrű gondoskodik. Az ünnepi karóra a G-Shock más, halandók számára is elérhető rádióhullámos pontosító funkciójával is rendelkezik.

A már-már nevetségesen extravagáns G-Shock leütési árát előzetesen 70 és 140 ezer dollár (25-50 millió Ft) közé becsülték, a végső licit azonban messze túlszárnyalta ezt vasárnap: 400 050 dollárért (142 millió Ft) kelt el az óra, amivel minden idők legdrágább Casiója lett. A teljes bevételt a környezetvédelemmel foglalkozó The Nature Conservancy szervezet kapta.