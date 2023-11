A Xiaomi ma mutatta be Redmi-szériája legújabb (csúcs)modellpárosát, a K70-est és a K70 Prót. A K70-es Gen 3-as Snapdragon 8 chipsetet, 6,67 hüvelyk átmérőjű QHD+ OLED kijelzőt, vezetéken 120 W-tal is tölthető 5000 mAh-s akkumulátort, tripla hátsó kamerát, 16 MP-s szelfikamerát kínál, legfeljebb 16 GB RAM-mal és 1 TB-os tárhellyel. A Pro változatba 24 GB RAM kerül.

Autós lapba ennyi elég is a telefonról, a leleplezés hozott viszont egy érdekes mellékszálat is: a K70-ból készül ugyanis lamborghinis változat is.

A Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse specifikációiban megegyezik a K70 Próval, ám zöld vagy sárga, az olasz márka autóinak szögletességét idéző, Y-töréssel feldobott hátlapot kap.

Az autógyártók és a techcégek együttműködése nem rendkívüli, a Lamborghini nemrég adta a nevét egy Razr gamerlaptophoz, míg a Redmi a K50-es szériáját a Mercedes F1-es csapatához kötötte, mégis kicsit furcsa a mostani kooperáció.

A méregdrága, bivalyerős luxussportkocsijairól ismert Lamborghiniről nehezen asszociál az ember a megfizethető árú tömegtelefont jelentő Redmire, akinek Lambója van, biztosan nem ilyen készüléket vesz – megfordítva persze már talán jobban értelmezhető a dolog, akinek sosem futná a Sant’Agata Bolognese-i márka valamelyik autójára, egy „megbikásított” telefonban talán testet adhat a rajongásának.

A K70-eseknek egyelőre nincs magyar ára, a Pro legdrágább változatára 4399 jüanos (213 ezer Ft) árcímke került – a lamborghinis kiadásért minden bizonnyal többet kérnek majd.