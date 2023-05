A OnePlus egyik alapítója, Carl Pei tavaly mutatta be új telefonmárkáját, „az eggyel kevesebbet”, azaz a Nothingot (Semmi).

A hazánkban is elérhető középkategóriás, módosított Androidot futtató telefon trükkje dizájnban, azaz átlátszó hátlapban és az alatt megbúvó LED-ekben rejlett. (A rangos Red Dot-dizájndíjat is megkapta.)

Úgy tűnik, volt rá kereslet, hiszen Pei egy friss, a Forbesnak adott interjújában már beharangozta az utódot, júliusban érkezhet a Nothing Phone (2) modell.

A vezérigazgató nem ment mélyen a részletekbe, de azt megerősítette, hogy a korábbi híreszteléseknek megfelelően a második készülékük a 2022-ben számos márka menő modelljeiben használt Snapdragon 8+ Gen 1 csipet kapja majd, ami előrelépés a Nothing Phone (1)-be épített Snapdragon 778G+-hoz képest.

Az akksi szintén javul, a jelenlegi 4500 mAh-s helyett a Phone (2)-be már 4700 mAh-s egységet szerelnek. Persze a kapacitáson túl a töltési sebesség is számít – most ezen a területen folyik komoly verseny –, ám ez egyelőre titok, ahogy az is, hogy maradnak-e a látványos LED-ek a hátlapon.

Az ár egyelőre szintén nem ismert, de a bizniszt jól ismerő Peiről feltételezzük, hogy erre is figyel majd, egy továbbra is bevezetés alatt álló márkánál – az USA piacára csak az új modellel lépnek be – fontos, hogy vonzó összeggel is meg tudják szólítani a vásárlókat.

A Nothing az első telefon piacra dobása óta egyébként két fülhallgatót is felvett a kínálatába, sőt, talán minimalista dizájnú dobozba töltött sört is kaphatunk tőlük az idei nyárra…