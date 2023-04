Tavaly nyáron lépett a piacra a korábban a OnePlust megalapító Carl Pei új márkájával és termékével, a magyarul semmit jelentő Nothinggal.

A minimalistának szánt, félig átlátszó telefonról akkor mi is írtunk, azóta pedig már a hasonló dizájnelveket követő fülhallgatóik is vannak. És úgy tűnik, hamarosan Nothing sört is lehet majd kortyolni, legalábbis, ha hihetünk a cégnek.

Április 1-jén dobták be a Twitteren a szintén minimalista dizájnú sörösdoboz képét – felirata: „sör (5,1%)” –, azzal a kísérőszöveggel, hogy tiszta és száraz ízű, szűretlen, egy független walesi főzdében készülő rizssörről van szó.

A dátum miatt elsőre természetesen csak jópofa gegnek tűnt a dolog, ám a Nothing másnap rákontrázott, egy újabb twittben hozzátették, hogy „Szolgálati közlemény: Nem vicceltünk!”, valamint újra beszúrták a cég honlapját is, hogy az érdeklődők ott értesülhetnek majd a fejleményekről.

PSA: we weren't joking 👀 Learn more about Beer (5.1%) at https://t.co/pLWW07l8G7 — Nothing (@nothing) April 2, 2023

A Twitteren a kommentfolyamban hozzátették még, hogy a sör öt összetevőből – víz, rizs, árpamaláta, komló és élesztő – készül majd, sőt, beígérték, hogy 2024-re alkoholmentes változatot is kiadnak.

A Nothingnál nehéz eldönteni, csak „a vicc kedvéért” viszik tovább a tréfát, vagy komoly a dolog, de ha az utóbbi, vélhetően nyáron lehet elérhető a „semmisör”, gyaníthatóan csak online rendeléssel. Kíváncsian várjuk, lesz-e belőle valami…