A krónikus nem bakteriális prosztatagyulladás (CPPS) pontos háttere nem ismert. Sok minden okozhatja, és amikor valaki már a tünetekkel kénytelen szembesülni, akkor igazából fel sem tudja mérni, hogyan, vagy miért jutott el idáig. Orvosok szerint gyakran valamilyen gyulladásos folyamat áll a háttérben, ez lehet egy elhanyagolt krónikus prosztatagyulladás, ritkábban pedig ondóvezeték vagy húgyúti fertőzés következtében is kialakulhat. Honnan tudhatod, hogy CPPS-re kell gyanakodni?

Jellemző tünetek

A betegség vezető tünete a fájdalom. Ez a korántsem kellemes betegség gyakran jár együtt a nemi szervekre és gáttájékra lokalizálható, változó intenzitású, szakaszosan és nagyon véletlenszerűen jelentkező fájdalommal. Gyakran teljesen váratlanul és hirtelen jelentkezik. A zsibbadásként, húzódásként vagy feszülésként megjelenő érzés rendkívül negatívan tudja befolyásolni a mindennapokat, és megkeserítheti a legegyszerűbb tevékenységeket is.

A krónikus nem bakteriális prosztatagyulladás (CPPS) miatt jelentkező fájdalom kisugározhat a gáttájékra, a herezacskóba és a herékbe, a hímvesszőbe és a húgyhólyagba, a végbél és a hát irányába. Ha ezeken a területeken fájdalmat tapasztalunk, sokszor hajlamosak vagyunk a lehető legrosszabbra gondolni, de fontos számításba venni, hogy esetleg CPPS-sel van dolgunk, amit elsősorban a sokféle rendszertelen fájdalom miatt nehéz felismerni. A felsoroltakon kívül nagyritkán enyhe vizelési zavarok is jelentkezhetnek, de ezek meglehetősen rövid ideig tapasztalhatóak.

Sajnálatos módon a visszatérő, váratlan fájdalmaknak előbb-utóbb lelki következményei is lesznek. Bármilyen tünetekkel járjon is a CPPS, az szinte borítékolható, hogy idővel szexuális zavarok lépnek fel, mivel a férfiak ilyenkor már nem úgy teljesítenek, mint ahogyan azt korábban megszokták tőlük. A zászló nem úgy áll és nem annyi ideig, mint a betegség megjelenése előtt, és ezt bizony a partnerek is észre fogják venni. A kiszámíthatatlanul jelentkező fájdalom és szexuális életet befolyásoló zavarok miatt idővel szorongás és depresszió alakulhat ki azoknál, akik nem képesek harcba szállni a CPPS-sel. Mindenképpen irány az orvos!

Erre számíthatsz

Mi fog történni a dokinál, ha elmondjuk neki ezeket a tüneteket? Nos, ő először is fizikális vizsgálatot végez. Várhatóan már a végbélen keresztül kitapintható a prosztata duzzanata, amely nyomásra érzékeny lehet. Ezután vizeletmintát vesznek a laborvizsgálatokhoz, de előfordulhat az is, hogy a prosztata vagy a hímvessző váladékát tenyésztik ki, hogy kiderítsék, vannak-e olyan kórokozók, amelyek gyulladást okozhatnak. Általában a baktériumtenyésztés eredménye negatív, emiatt az elhúzódó antibiotikumos kezelésnek nincs értelme. Az orvos akkor adja ezt a diagnózist, ha minden mást kizárt. Mivel egy szindrómáról van szó, jó tisztában lenni vele, hogy a betegség nem gyógyítható, csak a tünetek mérsékelhetőek.

A betegség kezelésében nagy szerepet kapnak a fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő készítmények. Ha semmiféle gyógyszeres kezelés nem használ, és a tünetek súlyosak, akkor javasolt lehet a prosztata termoterápia (TUMT). Sokat segíthet az életmódváltás és a sport, illetve gyógynövényi terápiák alkalmazása, továbbá a pszichoterápia.

Ha valaki már ilyen betegséggel küzd, akkor lehetőleg hosszabb időre kerülni kell az alkohol és az erős fűszerek fogyasztását. A CPPS-sel való küzdelem során a relaxációs gyakorlatok és a gátizomtorna segíthet csökkenteni a tüneteket. A krónikus, nem bakteriális eredetű kismedencei fájdalmat tehát nem szabad félvállról venni, mindent meg kell tenni azért, hogy kordában tarthassuk a tüneteket.

HIRDETÉS A Proxelan végbélkúp klinikai vizsgálatokkal igazolt hatású helyi készítmény a prosztatagyulladás tünetei ellen, amely ott enyhíti a panaszokat, ahol a probléma van. Az ápoló hialuronsav és gyógynövények kombinációja teljessé teszi a gyógyszeres kezelést, enyhítve a vizelési zavarokat és a fájdalmat. Vény nélkül könnyen elérhető a hazai patikákban, ezért a fellángoló fájdalmak esetén azonnal használható, akár hosszú távon is. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz Fotó: Phytotec Hungária Bt.

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!