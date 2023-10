Szinte minden nap hallunk valamilyen hírt a mesterséges intelligenciáról, annak térnyeréséről, most épp az autóversenyzés területén készülődik valami.

Bár nem az első próbálkozás, hiszen a Forma-E mellékszálaként 2019-21 között már volt ilyen kísérlet RoboRace néven, annak amolyan szellemi utódjaként lép színre 2024-ben az Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL), melyben ugyancsak önvezető járgányok repesztenek a pályán.

Az új széria versenyei a Forma-1-nek is helyszínt biztosító Yas Marina pályán zajlanak majd jövő tavasztól, és immár azt is tudni, milyen autókkal. A Dubajban zajló Gitex techexpón tegnap leplezték le az A2RL versenyjárgányát: a gép a Forma-1 alatti legütősebb sorozat, a japán Super Formula Dallara-féle autóit hasznosítja majd – persze a megfelelő átalakításokkal.

A Honda- vagy Toyota-motorral szerelt, 300 km/órás csúcssebességű, kifinomult aerodinamikájú gépeket – ahogy feljebb is írtuk – kamerákkal, szenzorokkal, GPS-vevőkkel tájékozódó mesterséges intelligencia vezeti majd, de a versenyben az emberek is szerepet kapnak: az egyenautókba épített MI finomhangolását ugyanis különböző csapatok végzik, lesz alakulat az Egyesül Arab Emírségekből, az USA-ból, Kínából, Németországból, Olaszországból Szingapúrból, Svájcból, sőt Magyarországról is.

A csapatok az általuk finomhangolt-programozott autókkal a 2,25 millió dolláros összdíjazás legnagyobb szeletéért küzdenek majd.

Introducing the Dallara Super Formula Racing car, SF23, the official racing car of the Autonomous Racing League. 🏎️🤖 Get ready to witness its incredible speed and technology in action! #AutonomousRacing #Dallara #A2RL #ASPIRE #Autonomouscars #AutonomousRacingLeague #AbuDhabi pic.twitter.com/XgFmSsvBxb — Autonomous Racing League (@A2RLeague) October 17, 2023

A szimulációk szeptember végén kezdődtek, az első pályás tesztek az A2RL tervei szerint novemberben indulnak. A csapatok jövő januárban tesztelhetik az autóikat, és ha minden jól megy, jövő április utolsó hétvégéjén meg is rendezik az első futamot a Yas Marinán.

Vajon ez a jövő, a mesterséges intelligencia előbb-utóbb leváltja majd az autóversenyzőket, letaszítja a trónról a Forma-1-et? Úgy tippeljük, ez azért még nem fenyeget, de a biztonság kedvéért a Magyar Nagydíj idején megkérdeztük erről a legilletékesebbeket, a F1-es csapatfőnököket is: