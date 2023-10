Talán nem is tudsz róla, de éjjelente mindenki felébred egyszer-kétszer. Legtöbben ebből semmit sem észlelnek, ezek az éber állapotok csak pillanatokig tartanak, semmi olyasmi, ami miatt aggódni kellene. Gond akkor van, ha hosszan, akár órákig bámulod a plafont, vagy annyira kimegy az álom a szemedből, hogy már vissza sem tudsz aludni, és nem pihensz annyit, amennyire a szervezetednek szüksége lenne.

A sokakat érintő probléma hátterében legtöbbször az életmódunk vagy alváshigiénés szokásaink rejlenek. Ezekből hoztunk most egy kisebb csokorra valót, amely akár a te éjjeli forgolódásodat is okozhatja. Javaslataink is vannak a pihenés érdekében.

Nem stimmel a környezet

Listánknak ezt a pontját több részre bonthatjuk, ugyanis közel sem mindegy, hol próbáljuk álomra hajtani a fejünket. A zavartalan alváshoz több fontos tényezőnek kell stimmelnie a környezetünkben: legyen sötét, csendes, hűvös és nem utolsósorban kényelmes.

Az első két tényező nem szorul magyarázatra, a hűvös azonban igen. Egy ideje már több kutatás is egybehangzóan állítja, hogy a megszokott szobahőmérsékleteknél valamivel alacsonyabbra is elég felfűteni a hálószobákat. A skála széles, már a 14-15 Celsius-foktól indul egyes ajánlások szerint, de a 18-20 fokos hőmérséklettel nemigen lehet mellé lőni.

Fontos része még a környezetnek maga az ágy is. Ennek igazán kényelmesnek kell lennie: sem a túl puha, sem a túl kemény matrac nem jó, de a párnák esetében sem szabad a végletekhez ragaszkodni.

Mit fogyasztasz alvás előtt?

Alvás előtt kerüljük a koffein minden formáját: a kávé mellett a kóla és a fekete tea esti fogyasztása is megzavarhatja pihenésünket! Habár az alkohol álmosító hatással is bír, ezt sem érdemes fogyasztani lefekvés előtt, kiürülése után ugyanis elmúlik az a nyugtató hatása, amely segített álomba ringatni bennünket. Ilyenkor az éjszaka második fele sokkal nyugtalanabb, az alvás töredezettebb lesz, mint az első.

Az étkezés kapcsán érdemes minden szempontból mértékletesnek lenni. Ne együnk túl sokat este, főleg ne közvetlenül lefekvés előtt, ugyanis éjszaka a gyomrunk ébreszthet bennünket! A túl korai vacsora is okozhat ébredést, hiszen a testünk álmában is tudja jelezni, ha éhes. Vacsorára érdemes könnyebb ételeket fogyasztani.

Stressz

Munkahelyi határidők, családi problémák, anyagi gondok – ezek mind akkora stresszt jelenthetnek, amely az éjszaka közepén felriaszthatja az embert, majd megnehezítheti a visszaalvást.

Sajnos a stressz ebből a szempontból egy ördögi kört teremt. A feszültséget a kialvatlanság és a fáradtság még tovább fokozza, Ilyenkor a megoldást a stressz valamilyen módon történő csökkentése jelenti, akár az okok megszüntetésével, akár más levezető módszerek (pl. sport) segítségével.

Nem vagy szinkronban a cirkadián ritmussal

A cirkadián ritmus testünk természetes belső órája, szervezetünk napi ritmusa, amely segít megőrizni az egyensúlyt az alvás és az ébrenlét között. Napjainkban azonban könnyű kizökkeni ebből a természetes körforgásból. Leginkább azokat fenyegeti ez a veszély, akik éjszakai vagy váltott műszakban dolgoznak, esetleg rendszeresen későn fekszenek le, túl korán kelnek, vagy egyszerűen életük nélkülöz mindenfajta szervezettséget, rendszerességet.

A cirkadián ritmusunk összefügg a melatoninszintünkkel, amely sötétség hatására termelődik szervezetünkben. Különösen a kékes fények azok, amelyek befolyásolják ennek a hormonnak a termelését, ezért a lefekvés előtti órában a nyugodt alvás érdekében javasolt kikapcsolni mindenféle képernyőt.

