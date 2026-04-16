Miután a Tisza Párt elnöke és gazgadági szakértői tárgyaltak a MOL vezetőivel, a megválasztott miniszterelnök közösségi oldalán az alábbi bejelentést tette:

“A MOL részéről megerősítették, hogy hazánk zavartalan üzemanyag-ellátása a turbulens világpiaci helyzet ellenére is biztosított. Megállapodtunk arról, hogy a védett árat mind a gázolaj, mind a benzin esetén fenntartjuk az új kormány megalakulása után is, és ez a magyar költségvetésre nem fog plusz terhet róni” – olvasható a bejegyzésben.

Magyarországon 2026 márciusa óta 595 forintban maximalizálták a benzin literenkénti árát, a gázolajé pedig 615 forint/liter.

Pénteken kisebb mértékben, de tovább csökken a gázolaj nagykereskedelmi ára: újabb öt forinttal lesz olcsóbb. A benzin ára ezúttal nem változik. Csütörtökön a gázolaj nagykereskedelmi ára 24, a benziné nyolc forinttal csökkent.

A Holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös aktuális piaci átlagára 678, a gázolajé 749 forint.