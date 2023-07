Az emberiség történelmének egyik legjobban dokumentált egészségi problémája az aranyérbetegség. Régen számos tévhit terjedt róla: démonokhoz, istenekhez kötötték a kialakulását, de a hosszú élet titkának is tartották, ám lehet, hogy az akkori emberek véleményén változtatott volna, ha már akkor tudták volna, hogy napjainkra körülbelül minden harmadik ember át fog esni élete során legalább egyszer a betegségen.

Az aranyeres esetek történelmi viszonylatú dokumentálásából levonható, hogy elődeink jóval kevesebbet és kevesebben szenvedtek a kellemetlen betegségtől, mint napjaink embere.

Mi vezetett a negatív irányú változáshoz?

Ha egy szóban szeretnénk válaszolni a felvetésre, akkor elég lenne csak annyit leírnunk: evolúció. Persze ez nem kielégítő válasz, nézzünk kicsit jobban a tények mögé!

Az aranyeres esetek megszaporodása egybecseng azzal a fejlődési hullámmal, amelyet a 18–19. században az ipari forradalom indított el. Kulcsfontosságú volt a betegség történetében a vízöblítéses illemhely, vagyis a WC elterjedése, amelyet ugyan már 1589-ben megalkotott Sir John Harington, népszerűvé azonban csak az 1800-as években vált, amikor egy S-kanyart toldottak a lefolyórészbe, amely mindmáig megakadályozza a szagok visszaáramlását.

A kényelem mindenekelőtt

A találmány viharos gyorsasággal költözött be a magánlakásokba. Kényelmesebbé vált a székelés: télen is bent, az otthon melegében ülve, nyugalomban végezhették az emberek nagydolgukat, és nem a házon kívül, a büdös “pottyantós” felett guggolva.

Ennek következményeként a mellékhelyiségben töltött idő megnőtt. Ma már tudjuk, hogy az aranyér kialakulási esélyét nagymértékben növeli, ha hosszú ideig erőlködünk a WC-n. Emellett a folyamatos ülés miatt az alfelünkben pang a vér, a kevésbé optimális vérkeringés pedig szintén fokozza az aranyér kialakulásának kockázatát. Anatómiai szempontból a guggoló pozíció volt az optimális, ugyanis ilyenkor kisebb erőkifejtéssel szabadulhatunk meg a “feleslegtől”. A nagy erőlködésnek viszont nyögés is lehet a vége, tehát nem kedvező, ha a guggolást ülő helyzetre változtatjuk.

Nem véletlen, hogy a WC népszerűvé válásakor jelentek meg az első feljegyzések az aranyérről. A francia Enciklopédia 1817-es kiadásában már 227 oldalt szenteltek a témának, az amerikai William Bodenhamer pedig közel háromszáz oldalas önálló könyvben értekezett a betegségről.

Éveket töltünk itt anélkül, hogy észrevennénk

Mindezt fokozta, hogy a WC-re az ember már nem csupán a testi szükségletei miatt jár, hanem gyakran szórakozni is. Korábban újságot, ma már okostelefont visznek sokan magukkal a kétbetűs kitérőkre. Napjainkban eljutottunk arra a szintre, hogy az életünkből átlagosan másfél évet ebben a helyiségben töltünk, de vannak, akiknél ez az idő elérheti a három évet is. Természetesen azzal, hogy az ülve és erőlködve töltött idő nő, a fentebb leírt kockázati tényezők is fokozódnak.

A modernizáció és az aranyér kapcsolatát napjainkban is meg lehet figyelni: a civilizált társadalom körében jóval gyakoribb ez a betegség, mint az olyan afrikai és ázsiai területeken, ahová nem jutott el a kényelmes székelést biztosító angol WC. Ahol kényelmetlen az ürítés folyamata, és gyorsabban, akár guggolva végzik dolgukat az emberek, közel sincs annyi aranyeres panasz, mint Európában vagy Amerikában.

Jól rávilágít ez arra, hogy vannak területek, ahol evolúciónk során ebből a szempontból a rossz irányba indultunk el. Ha visszafordulni nem is, korrigálni sosem késő: elég kevesebb időt tölteni a mosdóban, figyelve arra, hogy nem feltétlenül ülve, hanem lábunkat magasabbra téve, a guggoláshoz közelebbi állapotban végezzük a dolgunkat.

