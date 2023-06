A légitársaságokat és repülőtereket értékelő weboldal, a Skytrax közzétette éves légitársasági rangsorát, a World Airline Awards az utasok online értékelései alapján rendezte sorba a cégeket.

Több mint száz ország utazóinak 2022 szeptembere és 2023 májusa között leadott voksait értékelték, a legjobbnak járó címet a Singapore Airlines szerezte meg, az eredmény egyébként nem meglepetés, korábban már ötször zárt ebben a pozícióban a cég.

Az előzőleg szintén többször – pontosan hétszer – első katari Qatar Airways „csak” a második az összesítésben, lett, ám számost kategóriában lett éllovas: a szavazatok alapján övék a legjobb business class, a legjobb üléseket is ők kínálják business classon, ahogy a lounge-beli étkeztetésben is ők jelentik a csúcsot. Erős a verseny, de a Qatar lett a legjobb közel-keleti légitársaság is.

A top 5-be befért még a All Nippon Airways, az Emirates és a Japan Airlines is, a japánok közül az előbbi a világ legtisztább légitársaságának járó, az utóbbi a legjobb turistaosztályért járó díjat szerezte meg. Az első tízbe két európai szolgáltató, a Turkish Airlines és az Air France jutott be.

Az USA-beli társaságok nem remekeltek, a Delta lett a legjobb a maga 20. helyével.

A magyar kötődésű Wizz Air a 87. lett a mostani listán.

A Skytrax szerint legjobb légitársaságok top 20-as listája

1. Singapore Airlines

2. Qatar Airways

3. All Nippon Airways (ANA)

4. Emirates

5. Japan Airlines

6. Turkish Airlines

7. Air France

8. Cathay Pacific Airways

9. Eva Air

10. Korean Air

11. Hainan Airlines

12. Swiss International Air Lines

13. Etihad Airways

14. Iberia

15. Fiji Airways

16. Vistara

17. Qantas Airways

18. British Airways

19. Air New Zealand

20. Delta Air Lines