A hétvégén zajlik a centenáriumi, rendezés szerint 91. Le Mans-i 24 órás verseny, a jubileum alkalmából pedig a csapatokon túl mások is igyekeznek kitenni magukért, versenyülést, karórát lehet vásárolni, bejelentették a hivatalos Le Mans-videójáték érkezését is, most pedig itt van a Le Mans-os, még pontosabban porschés Xbox Series X is.

A 19 elsőségével a legendás futam legeredményesebb gyártója a saját 75. születésnapját is ünnepelve a Microsofttal fogott össze, hogy a sikerekre visszatekintő, különleges festésű konzolokat kínáljanak a rajongóknak.

A hatos széria első darabjáról az aktuális Hypercar festése köszön vissza, melyben a színes csíkok már önmagukban a régi időket idézik a korábbi autók fényezéseinek felvillantásával.

Az idei 963-ast követően sorra jönnek majd a régebbi dizájnok is: az 1970-es, pszichedelikus 917LH, az 1971-es 917/20-as „Rózsaszín malac” és az az évi győztes piros-fehér „Salzburg-festés”, a Le Mans-ban többször viselt Martini-színek, valamint az 1998-as 911 GT1-esen látott Mobil1-minta is.

Happy 75th Birthday @porsche! As just announced by @geoffkeighley at #SummerGameFest, #Porsche is teaming up with @xbox to create 75 limited edition Xbox Series X. #Porsche75Xbox Enter for a chance to win at https://t.co/KELOObTyMW pic.twitter.com/TTFbX2aALe

— Summer Game Fest (@summergamefest) June 8, 2023