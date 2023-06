Ennél menőbb ülés nem kerülhet az autódba

A sportkocsis, versenyautós kagylóülések-székek használata 15 éve még csak hardcore autóverseny-rajongók, akkori „profi” szimulátoros játékosok, esetleg autós újságírók szokása, gegje volt, mára viszont sajnálatos módon elterjedt – ún. gamerszékben ül „mindenki”, aki játszott már két videojátékkal vagy épp kamera előtt ülve jelenik meg az interneten.

Nem a székeket sajnáljuk tőlük, hanem őket sajnáljuk, hiszen bármennyire is menőnek látszik egy-egy ilyen ülőalkalmatosság, a forma eredeti célja, dizájnja miatt nagyon nem arra valók, amire ma használják őket, így már középtávon is izom-, ízületi és gerinc-, valamint egyéb problémákat okozhatnak.

Van azonban helye az ilyen üléseknek is, még a versenypályán kívül is: akár autóba szerelve, akár otthon, a szobában, ha az ember tényleg virtuális pilótaként tevékenykedik.

Őket kínálja most meg a hagyományos autóüléseket, sőt gyermeküléseket is gyártó, de leginkább az autóversenyzés kapcsán híres Recaro: az idén 60. születésnapját ünneplő cég ugyanis a centenáriumi Le Mans-i 24 órás verseny kapcsán az ott is használt üléseket teszi elérhetővé.

Az ergonomikus ülés lényegéből fakadóan kényelmes ülés is, ezért huppannak ilyenekbe évtizedek óta a versenyzők, de ha valaki sportosan szeretné érezni magát az erre alkalmas autójában – mert nyilván nem egyterűkbe való –, az most megveheti a RECARO Podium GF 24H Le Mans limitált kiadású ülést, mely az adapterkészlettel tulajdonképpen bármilyen közúti gépkocsiba beszerelhető.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) szabványainak megfelelő, üvegszálas polimervázra a versenyeken is használt párnákkal kiegészített, integrált fejtámaszos, derék-, fenék- és válltámasszal ellátott ülés tűzálló anyagokból készül, négy- öt- és hatpontos övvel is használható, HANS-kompatibilis ülésre a Recaro logója mellett a Le Mans-i 24 órás hivatalos emblémája is felkerül. Az üléshez egyébként három párnaszett jár, hogy mindenki alkatának megfelelően állíthassa be azt magának.

Az FIA-s versenyhomolgáció ellenére a Recaro ülése közúti autóba is szerelhető – a gyártó állítása szerint ez az egyetlen ilyen termék a piacon.

A stuttgarti központú gyártó a feljebb említett gamerekre is gondolt: aki komoly hardverrel szimulátorozna, az ilyen változatban is talál hivatalos Le Mans-os ülést – ha most beszerzi a szintén korlátozott kiadású széket, teljessé is teheti a karácsony táján érkező vadonatúj hivatalos Le Mans-játék nyújtotta élményt.

Sajnos a Recaro az autóba szerelhető, valamint a gamerváltozat árát sem közölte, azt csak a komoly érdeklődőknek árulják el.