1985-ös bemutatása óta világszerte generációk nőhettek fel a japán makett- és modellgyártó Tamiya Wild One (58050) rádió-távirányítású kisautóján, hamarosan pedig – immár felnőttként is – meg lehet majd tapasztalni azt, milyen egy ilyen terepbuggy volánjánál ülni, közvetlenül vezetni a járgányt.

A Tamiya ugyanis a brit The Little Car Company segítségével az RC-autó életnagyságú változatán dolgozik, nyáron be is mutatkozik majd a Tamiya Wild One MAX, hogy aztán – legalábbis első körben – 2024-ben 100 példányban piacra is dobják.

A The Little Car Company szakemberei a biztonság és a kényelem kedvéért itt-ott módosítottak a távirányítású modell szerkezetén a felskálázás során, egyebek mellett például két, négypontos övvel ellátott Cobra kagylóülést építettek be egymás mellé, ablaktörlőt is kapott az autó, azonban a fő szempont az volt, hogy az életnagyságú változat is igazi terepfenevad legyen.

Ennek megfelelően a 3,6 m hosszú, 1,9 m széles Wild One MAX 270 mm-es hasmagassággal, 34,1 fokos első és 50,8 fokos hátsó terepszöggel rendelkezik, 14 colos Maxxis terepgumikat, Brembo féktárcsákat, Eibach-rugókkal társított Bilstein lengéscsillapítókat kap.

A várhatóan 500 kg körüli tömegű autót villanymotorok mozgatják majd akár 95 km/órás csúcssebességgel, a hajtást nyolc, összesen 14,4 kWh-s akkucsomag látja el energiával.

Az életnagyságúra növesztett, közúti használatra is alkalmas quad/autó alapára 8250 dollár, azaz 2,8 millió Ft lesz.