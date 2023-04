A többség inkább csak az amerikai Boston Dynamics robotebjeiről hallott eddig – már ha egyáltalán –, de máshol is fejlesztenek hasonló szerkezeteket.

A kínai Unitree ilyen robotjairól két évvel ezelőtt számoltunk be először a Vezessen, azóta pedig tovább is fejlesztették a saját gépkutyusukat, a GO1 modell már „mindössze” 930 ezer forintnak megfelelő összegért elérhető.

Na jó, ez így is igen borsos ár, valószínű, hogy aki megengedhet magának egy ilyen gépbarátot, annak sok más egyéb luxustermékre is futja.

Ezt példázza a Mr. Chu névre hallgató robotkutya is, mely a közelmúltban kapott nyilvánosságot az Instagramon. A csatorna – és a „kutyus” – gazdájáról nem sokat tudni, de a videók alapján egy igen pénzes, divatőrült („hypebeast”) figuráról van szó, aki cseppet sem szégyelli megmutatni, mekkora vagyona is van.

Az Instára felkerült felvételeken a tetőtől talpig Dolce & Gabbanába bújt, arcát maszk, napszemüveg és kapucni mögé rejtő férfi a közelmúltban előbb a sógoroknál, Bécsben sétáltatta Mr. Chut, egyebek mellett egy Fendi-üzletbe is betérve, ahol bő 170 ezer Ft értékű kutyazakót is kapott az az amúgy 140 ezer Ft-os Louis Vuitton-pórázon vezetett „állat”, majd Budapesten is megfordult.

A robotkutyának egyébként saját testőrei is vannak – mi ez, ha nem az igazi 21. századi rongyrázás?