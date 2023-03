Mennyi az annyi?

Ha szóba kerül, hogy pontosan hány órát kell aludnia valakinek ahhoz, hogy kipihenten ébredjen, akkor általában mindenki rávágja, hogy legalább 7-8 órát. Bár a 8 órányi alvás a kutatási eredmények és a szakemberek szerint is optimális lehet ahhoz, hogy kipihenjük magunkat, ennek ellenére nem szabad megfeledkezni arról, hogy ezen a téren is bőven akadhatnak kivételek.

Vannak, akik akár hat óra alvás után is képesek a maximumot nyújtani, másoknak viszont sokszor a nyolc óra is kevés lehet. A lényeg természetesen minden esetben ugyanaz: az alvás célja, hogy a szervezetünk regenerálódni tudjon, illetve, hogy fittek és kipihentek legyünk a következő napra. Hogy kinek mennyi az ideális, azt leginkább saját tapasztalásból kell eldöntenie, mivel genetikai, életkori és aktivitásbeli faktorok összessége adja ki minden ember saját szükségletét.

A bor majd segít?

Szintén elterjedt nézet, hogy ha valaki nem tud aludni, akkor csak egy pohár bort kell felhörpintenie, és már meg is van oldva a kérdés. Ez nem igaz. Ugyan az alkoholtól kissé tompábbnak és fáradtabbnak érezhetjük magunkat, de ez nem keverendő össze az álmossággal. Ha ugyanis lefekvés előtt iszunk valamilyen alkoholtartalmú italt, az megzavarja az alvási ciklust. Egy kutatás szerint azok, akik alkoholos állapotban fekszenek le aludni, agyi aktivitásuk alapján nem pihentető álomba fognak merülni. Szervezetünk ugyanis hasonló reakciókkal bontja le az alkoholt, mint ahogyan a fáradtságot is kezeli, ha ez a két hatás együtt érvényesül, akkor az megterhelheti a szervezetünket és megzavarhatja az alvásunkat.

Be lehet pótolni a kimaradt alvást?

Sokan úgy dolgozzák végig a hétköznapjaikat, hogy szinte meg sem állnak, és még késő éjszaka is túlóráznak, hogy aztán pár órás alvással túllendüljenek a holtponton. Teszik ezt úgy, hogy azt gondolják, majd egy „nyugisabb” időszakban, például hétvégén bepótolják a kimaradt alvásmennyiséget. Ez 1-2 órányi pihenésre talán igaz is lehet, de a szakértők nem javasolják, hogy hétvégén sokkal tovább aludjanak. Ezzel a rendszertelen alvási szokással ugyanis éppen ellenkező hatást érnek el, és felborítják a biológiai órájuk működését, ami hosszú távon gyengíti az immunrendszert és akár komolyabb betegségek kialakulásához is vezethet. A legjobb megoldás, ha mindennap ugyanannyit próbálunk aludni. Ezzel a módszerrel nemcsak egészségesebbek leszünk, de a produktivitásunk is nő!

Aki napközben aluszékony, az nem alszik rendesen?

Gyakori tévhit, hogy aki napközben ásítozik, dekoncentrált és aluszékony, az nem alszik éjszaka rendesen. Ez igaz is lehetne, de valójában nagyon komolyan kell venni, mert akár valamilyen betegség, alvási rendellenesség, így például narkolepszia vagy alvási apnoe is okozhatja a jelenséget. Az álmosságért ugyanakkor számos tényező tehető felelőssé. Egyes elfogyasztott ételek, a helyiség hőmérséklete és levegőminősége is okozhat álmosságot.

Jól látszik tehát, hogy olyan tévhitek forognak a köztudatban az alvással kapcsolatban, amelyek gyakran tévútra vihetik azokat, akik hajlamosak lekicsinyelni vagy éppen felnagyítani az alvás jelentőségét.

