Meglepő lehet, de idén május 31-ig a Mercedes-Benz SL-osztály generálta a legnagyobb érdeklődést a hazai használtautó-piacon a kabriók között. A Használtautó.hu adatai szerint a modellre több mint 1600 érdeklődés érkezett, megelőzve a BMW 3-as sorozatot és a Mazda MX-5-öt. Az eredmény azért is figyelemre méltó, mert az SL-osztály átlagos hirdetési ára 10,4 millió forint, átlagéletkora pedig 29 év, vagyis a szegmens legkeresettebb modellje se nem fiatal, se nem olcsó.

A tavalyihoz képest látványos változások figyelhetők meg a rangsorban. Míg 2025-ben a BMW 3-as sorozat állt az első helyen, addig a Mercedes-Benz SL-osztály a negyedik pozícióból kapaszkodott fel az élre. Szintén jelentősen előrelépett a BMW Z-sorozat, amely az előző évi kilencedik helyről az ötödikre került. A toplista átrendeződése arra utal, hogy a vásárlók érdeklődése egyre inkább a prémium és sportos karakterű kabriók felé fordul.

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A legnagyobb visszaesés a Peugeot 206-hoz kötődik. A modell 2025-ben még a második legkeresettebb kabrió volt, idén azonban már csak a hetedik helyet sikerült megcsípnie, amire magyarázat lehet, hogy a típusból egyre kevesebb jó állapotú példány érhető el a piacon, így a kínálat fokozatos szűkülése a keresletet is visszafoghatja.

A szegmens stabil szereplője továbbra is a Mazda MX-5, amely tavalyhoz hasonlóan idén is megőrizte harmadik helyét. A modell évek óta a nyitott tetős autózás egyik legismertebb ikonja, kiegyensúlyozott teljesítménye azt mutatja, hogy továbbra is széles vásárlói réteget szólít meg.

A toplistán emellett továbbra is megtalálhatók a kedvezőbb árú modellek, például a Renault Mégane, az Opel Astra vagy a Peugeot 307, ugyanakkor az élmezőnyben egyre hangsúlyosabbá válik a prémium szegmens jelenléte.

Nem kell Krőzusnak születni, hogy az életedet megszépítse egy használt kabrió, de a nyitható fémtetős és a lehajtható vászontetős autóknak is vannak buktatói: