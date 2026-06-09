A nógrádi rendőrök büntetőeljárást indítottak ismeretlen tettes ellen, aki még március 12-én a Mátraverebély megállóhely és Nagybátony közötti nyílt vasúti pályán autógumikat tett a sínek közé, ezzel veszélyeztetve a vasúti közlekedés biztonságát és a vasúti szerelvényen közlekedők életét és testi épségét.

Személyi sérülés szerencsére nem történt, anyagi kár sem keletkezett. A rendőrök közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény elkövetése miatt indított eljárásban kérik a lakosság segítségét.

Akik az esetről információval rendelkeznek, a rendőrség honlapján közzétett elérhetőségeken jelentkezhetnek.