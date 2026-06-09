Ezek a zöld műanyag elemek, amelyeket hivatalosan fénytörő lamelláknak hívnak, észrevétlenül dolgoznak. Pontosan ez is a céljuk: úgy teszik biztonságosabbá az utazást, hogy közben a legtöbb sofőrnek fel sem tűnik a jelenlétük. De hogyan is működnek pontosan, és miért csak bizonyos szakaszokon találkozunk velük itthon és Európa-szerte?

A rendszer elve megdöbbentően egyszerű. A lamellák függőleges sorban állnak a középső elválasztó sáv szalagkorlátjain.

Magasságukkal és sűrűségükkel fizikailag vágják el a szemből érkező járművek fényszóróinak ferde sugarait. A brit Design Manual for Roads and Bridges technikai kézikönyv szerint a kulcs a menetirány tengelyétől számított nagyjából 12° és 20° közötti szögek leárnyékolása. Ez pontosan az a tartomány, ahol a szembejövő autó fényszórója a leginkább belevágna a retinánkba. Ugyanakkor a mérnököknek arra is figyelniük kellett, hogy a panelek ne blokkolják a teljes oldalirányú kilátást, így a sofőr nem veszíti el a térérzékelését és a rálátást a korláton túli eseményekre.

Elhelyezésükről komoly forgalomtechnikai tényezők kombinációja dönt:

A középső elválasztó sáv szélessége

Az út vonalvezetése, az ívek és kanyarok szöge

A menetirányok közötti magasságkülönbség

A meglévő fizikai akadályok (pl. betonfalak) jelenléte

Ahol a középső sáv elég széles, ott maga a távolság megoldja a vakítás problémáját. A lamellák a szűk vagy bonyolult vonalvezetésű szakaszokon kapnak főszerepet, ahol a szembejövő fényszórók kévéje hosszan metszi a vezető látóterét.

Miért zöld?

Erre is létezik egy átfogó európai szabvány (EN 12676), amely szigorúan szabályozza az optikai hatékonyságot, a mechanikai kivitelt és a karbantartás minimalizálását célzó tervezési ajánlásokat. És hogy miért zöld? Semmilyen funkcionális kényszer nincs mögötte, de logikus döntés: harmonizál a tájjal, beleolvad a környezetbe, és nem vonja el feleslegesen a sofőrök figyelmét.

Az elvakítás rendkívül kellemetlen és potenciálisan veszélyes, de a legtöbb sofőr ösztönösen lassítással vagy a tekintete elfordításával reagál rá. A lamellák tehát nem egy tömeges baleseti okot szüntetnek meg, hanem egy specifikus vizuális problémát kezelnek, amely bizonyos útszakaszokon valós kockázattá nőhetné ki magát.

Amikor legközelebb éjszaka, mondjuk Székesfehérvár környékén, a 7-es út elkerülő szakaszán haladsz és a szembejövő forgalom nem égeti ki a retinádat, jusson eszedbe: talán épp annak a végeláthatatlan, zöld műanyag sornak köszönheted a nyugalmadat, amelyet addig a pillanatig észre sem vettél.