Az autók és a madarak kapcsolata eddig sem volt felhőtlen. Az egyik oldalról ott vannak a szélvédők, hűtőrácsok és motorháztetők (egy ütközés során), a másik oldalról pedig a frissen mosott fényezésre helyezett ürülék. Skóciában most új szintre lépett ez az ősi konfliktus: Inverness Lochardil nevű városrészében egy elszabadult papagáj kezdett módszeres hadjáratba az autók ellen.

A helyiek beszámolói szerint a zöld tollú bajkeverő elsősorban az ablaktömítéseket, valamint az ablaktörlők gumirészeit támadja. Nem egyszerű csipegetésről van szó: a madár láthatóan kitartóan dolgozik az autókon, a javítások pedig már komoly összegekbe kerültek a tulajdonosoknak.

A környéken élők szerint a madár időnként eltűnik pár hétre, majd váratlanul újra felbukkan, és folytatja, ahol abbahagyta. Amikor valaki észreveszi, hogy ismét akcióba lendült, figyelmezteti a többieket, hogy mindenki mentse, ami menthető. A „papagáj” szó lassan olyan lett a környéken, mint valami szitokszó.

A természetvédelmi szakértők szerint a tettes egy örvös sándorpapagáj lehet. Ez a faj eredetileg nem őshonos Skóciában, de az Egyesült Királyságban már vannak vadon élő állományai, főleg Londonban és Délkelet-Angliában. Inverness környékén viszont jóval szokatlanabb a jelenléte, ezért valószínűnek tartják, hogy egy korábban házi kedvencként tartott, majd elszökött madárról lehet szó.

A helyzetet bonyolítja, hogy a madár vadon élő állatnak számít, így a lakók hiába fordultak segítségért különböző szervezetekhez, nem egyszerű befogni. A skót természetvédelmi hivatal, a NatureScot sem tudja biztosan, miért pont az autók gumialkatrészei vonzzák ennyire a madarat, de több magyarázat is szóba került.

Az egyik elmélet szerint a papagáj a saját tükörképére reagál az ablakokban, és területvédő viselkedésből támadja a járműveket.

Egy másik lehetőség, hogy a gumiban található anyagok, zsírok vagy ásványi anyagok keltik fel az érdeklődését.

De az sem kizárt, hogy egyszerűen unatkozik, és az autók számára csak különösen szórakoztató rágcsálnivalót jelentenek.

Az autóiparban egyébként nem teljesen ismeretlen jelenség, hogy állatok rákapnak bizonyos alkatrészekre. A rágcsálók például előszeretettel dézsmálják meg egyes autók kábelkötegeit, főleg akkor, ha azok burkolatában növényi eredetű összetevőket is használnak.

A lochardili autósok egyelőre házi praktikákkal próbálnak védekezni. Van, aki ponyvával takarja le az autóját, más műkígyót tesz a műszerfalra, hogy elriassza a madarat. Akadt olyan lakó is, aki borsmentaolajjal kente be a gumirészeket, mert úgy tűnik, a papagáj ezt az illatot nem kedveli.

Egy magyar autótulajdonos igen drasztikus módszerhez folyamodott: