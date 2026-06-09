Az autók és a madarak kapcsolata eddig sem volt felhőtlen. Az egyik oldalról ott vannak a szélvédők, hűtőrácsok és motorháztetők (egy ütközés során), a másik oldalról pedig a frissen mosott fényezésre helyezett ürülék. Skóciában most új szintre lépett ez az ősi konfliktus: Inverness Lochardil nevű városrészében egy elszabadult papagáj kezdett módszeres hadjáratba az autók ellen.
A helyiek beszámolói szerint a zöld tollú bajkeverő elsősorban az ablaktömítéseket, valamint az ablaktörlők gumirészeit támadja. Nem egyszerű csipegetésről van szó: a madár láthatóan kitartóan dolgozik az autókon, a javítások pedig már komoly összegekbe kerültek a tulajdonosoknak.
A környéken élők szerint a madár időnként eltűnik pár hétre, majd váratlanul újra felbukkan, és folytatja, ahol abbahagyta. Amikor valaki észreveszi, hogy ismét akcióba lendült, figyelmezteti a többieket, hogy mindenki mentse, ami menthető. A „papagáj” szó lassan olyan lett a környéken, mint valami szitokszó.
A természetvédelmi szakértők szerint a tettes egy örvös sándorpapagáj lehet. Ez a faj eredetileg nem őshonos Skóciában, de az Egyesült Királyságban már vannak vadon élő állományai, főleg Londonban és Délkelet-Angliában. Inverness környékén viszont jóval szokatlanabb a jelenléte, ezért valószínűnek tartják, hogy egy korábban házi kedvencként tartott, majd elszökött madárról lehet szó.
A helyzetet bonyolítja, hogy a madár vadon élő állatnak számít, így a lakók hiába fordultak segítségért különböző szervezetekhez, nem egyszerű befogni. A skót természetvédelmi hivatal, a NatureScot sem tudja biztosan, miért pont az autók gumialkatrészei vonzzák ennyire a madarat, de több magyarázat is szóba került.
- Az egyik elmélet szerint a papagáj a saját tükörképére reagál az ablakokban, és területvédő viselkedésből támadja a járműveket.
- Egy másik lehetőség, hogy a gumiban található anyagok, zsírok vagy ásványi anyagok keltik fel az érdeklődését.
- De az sem kizárt, hogy egyszerűen unatkozik, és az autók számára csak különösen szórakoztató rágcsálnivalót jelentenek.
Az autóiparban egyébként nem teljesen ismeretlen jelenség, hogy állatok rákapnak bizonyos alkatrészekre. A rágcsálók például előszeretettel dézsmálják meg egyes autók kábelkötegeit, főleg akkor, ha azok burkolatában növényi eredetű összetevőket is használnak.
A lochardili autósok egyelőre házi praktikákkal próbálnak védekezni. Van, aki ponyvával takarja le az autóját, más műkígyót tesz a műszerfalra, hogy elriassza a madarat. Akadt olyan lakó is, aki borsmentaolajjal kente be a gumirészeket, mert úgy tűnik, a papagáj ezt az illatot nem kedveli.
Egy magyar autótulajdonos igen drasztikus módszerhez folyamodott: