Egy Ferrari megvásárlása – még ha használt is – elképesztően drága hobbi. Egy japán vállalat azonban úgy gondolta, talált egy kiskaput azoknak a fiatal autórajongóknak, akik nem akarnak lemaradni a vezetés élményéről. Az alapötlet faék egyszerűségű: felejtsd el a kizárólagos tulajdonjogot, trombitálj össze pár havert, és dobjátok össze az autóra valót.

A Rendez-Vous névre keresztelt autómegosztó szolgáltatás csavaros módon működik.

Egy ötfős baráti társaság ugyanis nem egyszerűen ötfelé vágja egy szupersportautó teljes vételárát. Ehelyett a csoport egyetlen évre “bérli ki” a társtulajdonosi jogot, a tagok pedig pusztán a jármű várható értékcsökkenését (amortizációját) osztják szét maguk között egyenlő arányban a tizenkét hónapra.

A végső matek szerint egy japán fiatal durván 1,5 – 2 millió forintos éves keretből úgy tudhat a magáénak 50 napra egy igazi, nyers, V8-as olasz sportkocsit, hogy közben semmilyen felelősség nem terheli, ha esetleg komolyabb motorhiba lépne fel.

Ferrari társbérlet

A Nikkei Asia-nak nyilatkozó 24 éves Kanji Hiraiwa is azok közé tartozik, akik éltek ezzel a lehetőséggel. A fiatal srác a következő egy évben egy használt Ferrari 360 Modena büszke társtulajdonosának mondhatja magát.

Ez a lassan húszéves, még a fizikai gombok, a hidraulikus rendszerek és a tapintható, nyers mechanika korszakából származó olasz sportgép pontosan az az analóg élmény, ami a túldigitalizált érintőképernyők korában minden igazi autórajongó szívét megdobogtatja.

A konstrukció keretein belül minden résztvevő évi 50 napon át jogosult használni a gépet. A legszebb az egészben, hogy a befizetett összeg tényleg mindent fedez: benne van a parkolás, a szervizelés, a kötelező biztosítás és az összes felmerülő adó is. A srácoknak csak tankolniuk kell.

A Rendez-Vous flottája kizárólag használt autókból áll, amelyeket a cég vásárol meg, mielőtt bedobná őket a közösbe. A paletta meglehetősen széles: az 1950-es évek krómban úszó klasszikusaitól kezdve egészen a modern sportkocsikig terjed a kínálat.

A fiatalok így akarnak érdekes autót

A beszámolók szerint a modell letarolta a piacot a fiatal japán rajongók körében, a cégnek jelenleg is nagyjából 3500 fős várólistája van.

Az ötlet zseniális, és kétségtelenül járható út a fiatal sofőrök számára, hogy beülhessenek álmaik autójába anélkül, hogy egy lakás önrészét kellene elégetniük egyetlen vagyontárgyra. Ráadásul az ehhez hasonló újszerű szolgáltatások gátat szabhatnak annak a szomorú, globális trendnek is, hogy a japán fiatalok egyre kevésbé érdeklődnek az autózás iránt.

Egy friss helyi felmérés rámutatott, hogy a japán huszonévesek 33 százalékát egyáltalán nem hozza lázba a saját autó birtoklásának gondolata. A Toyota egy független kutatása is megerősíti ezt: a horribilis vételár és az egekbe szökő fenntartási költségek a legfőbb okok, amiért a felnövő generáció szép lassan elfordul a hagyományos autóvásárlástól.