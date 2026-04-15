2025 decemberében egy amerikai férfi – mondhatjuk úgy, hogy karácsonyi ajándékként – vett magának egy elektromos Porsche Macan Turbót. Az autó, melyet a Vezess is tesztelt, ebben a változatban is mindent tud, amit egy olyan autónak tudnia kell, amin Porsche-felirat virít. Az összkerékhajtású SUV 639 lóerős, 1130 Nm a csúcsnyomatéka, és 3,3 másodperc alatt repül álló helyzetből 100 km/órás sebességig. Végsebességét 260 km/órában limitálja az elektronika.

Ezek alapján nem csoda, hogy emberünk beleszeretett egy jégszürke fényezésű, 22 colos átmérőjű felnikkel szerelt, vörös-fekete belterű járműbe, mely újkorában 121 855 dollárba (37,6 millió forintba) került. A férfi már nem újan vette, hanem bő 2000 kilométeres futásteljesítménnyel. Ehhez azonban nem sokat tett hozzá.

Kb. 160 kilométer megtétele után ugyanis már meg is hirdette az autót egy aukciós oldalon, ugyanis

a felesége tudta nélkül vásárolta azt meg, aki nem engedte, hogy a háznál maradjon a Porsche.

“Jó, ha vannak anyagi javai az embernek, de a családom a legfontosabb. Ez az egyik olyan autó, amit el kell adnom, hogy a családomnak rendben legyenek a dolgai. Úgy vettem [ezt az autót – a szerk.], hogy nem beszéltem erről a feleségemmel. 22 év házasság után ez a formula még mindig nem működik” – ütötte el egy viccel a hirdető az esetet.

Az elektromos Macanra egyébként meglepően nagy számú, 41 ajánlat érkezett, ám a legmagasabb, 88 500 dolláros (27,3 millió forintos) ajánlat sem érte el azt a minimumot, melyet a hirdető kitűzött. A hozzászólások közt egyébként azt írta, felveszi a kapcsolatot a legmagasabb összeget ajánlóval, és megpróbál vele megegyezni.