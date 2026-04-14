Az alap egy visszafogott, de jól ismert forma, ám a tulaj nem állt meg az Audi A4 gyári kinézetnél. A teljesen feketébe öltöztetett kaszni, a sötétített üvegek és a lerúgott, fekete felnik együtt már önmagukban is elég komor hangulatot adnak, de ez nem volt elég.

A motorháztetőn több, látványos légbeömlő is helyet kapott, de láthatóan ezek a betétek inkább díszítőelemek, mint valódi funkcionális megoldások.

A lökhárító alsó részén egy agresszív splitter is megjelent, ami optikailag leülteti az autót, miközben a fekete fényezéssel szinte egybeolvad. Oldalról nézve a pirosra festett féknyergek törik meg a szkanderszagú csendéletet.

De az igazi poén hátul van

A dupla kipufogóvégek ugyanis egészen különleges formát kaptak: a kör alakú, bordázott kialakítás kísértetiesen emlékeztet a birodalmi jelképre, amit Darth Vader hadserege visel. Nehéz eldönteni, hogy szándékos utalásról van-e szó, de a végeredmény annyira passzol az autó hangulatához, hogy simán elhisszük.

Ez az A4 nem akar finom lenni, nem akar elegáns lenni. Inkább azt üzeni: ha már tuning, legyen karaktere.

