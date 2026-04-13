A permi kereskedés által hirdetett szedánért 1,5 millió rubelt – aktuális árfolyamon számolva nagyjából 6,2 millió forintot – kérnek, de a képeket elnézve tényleg mintha most gurult volna le a szalagról.

A borsos árcédulát az eladó pont ezzel indokolja: a gép lényegében új. Az évjáratából fakadóan ez a példány már egyértelműen az Izsevszki Autógyárban látta meg a napvilágot, hiszen az eredeti, moszkvai MZMA üzemben ekkorra már rég leálltak a 412-es összeszerelésével. Egy kifejezetten kései kiadásról beszélünk, bár az izsevszki gyártósorokon egészen 1998-ig húzta a típus.

A lemezek alatt a jól ismert, 1,5 literes, 75 lóerős benzinmotor dolgozik, egy hagyományos, négyfokozatú, kézi sebességváltóval párosítva. A hivatalos gyári adatok szerint a 100 km/órás sprinthez a szedánnak kereken 19 másodpercre volt szüksége – ami mai szemmel talán örökkévalóságnak tűnhet, de a maga korában és kategóriájában egy teljesen elfogadott érték volt.

34 év egy száraz garázsban

A legmegdöbbentőbb adat azonban a kilométer-számláló állása. A hirdetés szövege szerint a Moszkvics az elmúlt 34 évet szakszerűen lekonzerválva, egy száraz és jól szellőző garázsban töltötte. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az autót csak a vásárlást követő első néhány hónapban használták, utána végleg leállították.

A jármű további előéletéről nem közöltek szaftos részleteket, de a fotók valóban önmagukért beszélnek. A karosszérián és a beltérben nyoma sincs a használatnak vagy az elhasználódásnak, a felniken pedig a mai napig az eredeti, szovjet gyártmányú gumiabroncsok feszülnek.