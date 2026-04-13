A fedélzeti kamerás, rendőrségi és egyéb, az utakon elkapott felvételeket és sztorikat gyűjtő francia CamRoute Facebook-oldal közölt egy újabb szép fogást egy egyedi, minden bizonnyal humorosnak szánt rendszámról.

Sok országban, így nálunk is van lehetőség egyéni vagy egyedi rendszámot igényelni, de Franciaországban épp nem, így az ottaniak gyakran rácsodálkoznak a szomszédban, Belgiumban feltűnő „megoldásokra”, most épp arra, melyen a CHOMEUR, magyarul „munkanélküli” szöveg szerepel.

Önmagában is furcsa választás lenne, de úgy még meghökkentőbb, ingerlőbb, viccesebb – a kívánt rész aláhúzandó –, hogy egy cseppet sem munkanélküliek pénztárcájához passzoló autóra került. A „munkanélküli” ugyanis egy Audi RS 6-ost vezet, azaz a négykarikás márka sportkombiját – pontos típusjelölés ugyan nem látszik, de úgy tűnik, a 2019-ben bemutatkozott, 4 literes, ikerturbós V8-assal szerelt kiadásról van szó, mely 600 lóerős erőforrásával 3,6 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/órára, a 200 12 másodpercig tart neki, és konfigurációtól függően egészen 280-ig vagy 305 km/óráig meg sem áll, ha van erre lehetősége.

A sportkombit már nem forgalmazza az Audi, de használtan az újabb, jó állapotú példányai 45-50 millió forint körül mozognak.

Ami magát a rendszámot illeti, egy ilyen Belgiumban 1000 eurós költség (365 ezer F), itthon a 2+2+3-as felépítést megtartó egyéni rendszám 151 810, míg a hat betű és egy szám, öt betű és két szám, négy betű és három szám, továbbá három betű és négy szám is kombinációjából álló egyedi rendszám díja 587 250 forint.