Nevetséges vége lett annak az autólopási kísérletnek, amely néhány napja történt New Yorkban, a világhírű séf, Gordon Ramsay Hell’s Kitchen étermének közelében. A rendőrség jelenleg is több férfit keres, akik egyszerre négy luxusautót próbáltak meglovasítani – írja a CBS.

A történet április 6-án, vasárnap hajnalban, nem sokkal 6 óra előtt játszódott le egy manhattani parkolóházban. A hatóságok szerint négy-öt fős banda jutott be az épületbe, és gyorsan el akartak lopni négy autót.

A terv azonban már az elején elcsúszott: a parkoló alkalmazottai időben reagáltak, és lezárták a kapukat, így a tolvajok gyakorlatilag csapdába kerültek. Egyikük ugyan egy lopott autóval áttörte a záródó kaput, de nem jutott messzire.

Az autó alig egy háztömbnyit tett meg, mielőtt balesetet szenvedett. A helyszíni képek alapján a menekülési kísérlet inkább tűnt roncsderbinek, mint profi akciónak:

egy kék, 700 lóerős McLaren Arturát oszlopnak, majd buszmegállónak csaptak,

egy fekete, 585 lóerős Mercedes-AMG G63 szintén összetört,

egy fehér Volvo XC60 szélvédője betört,

és egy Range Rover beakadt a parkoló fémkapujába.

Csodával határos módon senki sem sérült meg, pedig a környéken tartózkodók szerint könnyen tragédia lehetett volna a vége. Egy szemtanú arról beszélt, hogy a hajnali csendet hirtelen egy nagy sebességgel elszáguldó autó törte meg.

A rendőrség minden érintett járművet visszaszerzett, de egyelőre senkit sem vettek őrizetbe. A nyomozás folyamatban van, a hatóságok keresik az elkövetőket.