A világhírű séf, Gordon Ramsay a napokban vehette át vadonatúj Aston Martin Valhalláját, és több mint ezer lóerő ide, vagy oda, nem várta meg a jó időt: egy esős napon terelgette haza a hipersportautót, a járókelők szeme láttára.

Ramsay példánya Chimera Blue fényezést kapott, karbontetővel, splitterrel, diffúzorral és tükörházakkal. Az utastérben Aurora Blue bőrrel bevont karbonülések találhatók, a fejtámlákba hímzett Aston Martin-logóval. A hangélményről – ha épp nem a V8-as ordít – Bowers & Wilkins hifi gondoskodik.

Az első londoni kör során Ramsay felesége, Tana ült az anyósülésen. A séfnek még meg kellett küzdenie a kilinccsel, de ez valószínűleg csak az ismerkedési fázis része, a jövőben ez már gördülékenyen fog menni.

A Valhalla története egészen 2019-ig nyúlik vissza, amikor az Aston Martin a Genfi Autószalonon bemutatta az AM-RB 003 tanulmányautót. Az eredeti tervek szerint a sorozatgyártás 2021-ben indult volna, ám – ahogy az a hipersportautóknál gyakran előfordul – a fejlesztés komoly csúszásba került.

A hajtáslánc körüli változtatások is lassították a projektet: a kezdetben tervezett V6-os motort végül egy Mercedes-AMG-eredetű V8-as váltotta. A fejlesztésben részt vett a legendás F1-mérnök, Adrian Newey is. A végleges gyártási specifikáció csak 2024 decemberére készült el, a vásárlóknak pedig 2025 végén kezdték el szállítani az első példányokat. Összesen 999 Valhalla készül majd.

A 4,0 literes, V8-as belső égésű motorral, valamint három villanymotorral szerelt, 1079 lóerős rendszerteljesítményű plug-in hibrid járgány elvben 2,5 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, és 350-nél is csak az elektronikus szabályozás szab határt a száguldásának.

Az autó alapját szénszál-erősítésű műanyagból készült monocoque váz adja. A karosszériaelemek jelentős része szintén karbonból készül, minimalizálva a tömeget és optimalizálva a súlyelosztást.

A Valhalla aktív aerodinamikai rendszere a motorsportból merít. Az első splitter, a padlólemez Venturi-csatornái és a hátsó szárny összehangoltan működnek, a leszorítóerőt az aktuális üzemállapothoz igazítva. A mozgatható hátsó szárny nemcsak a leszorítóerőt/légellenállást szabályozza, hanem légfékként is működik. A felfüggesztés elöl push-rod rendszerű, amelyet közvetlenül a Forma-1 technológiája inspirált.

Ramsay régóta hűséges az Aston Martinhoz: birtokol egy Aston Martin Valourt is, amely 5,2 literes, ikerturbós V12-es motorral és hatfokozatú, kézi váltóval készül. A 705 lóerős sportautó 3,3 másodperc alatt gyorsul 100 km/h-ra, végsebessége 333 km/h.

A skót származású séf garázsa azonban ennél is színesebb. Található benne többek között egy McLaren F1, egy McLaren Senna, egy Mercedes-Benz SLR McLaren, valamint ritka Ferrarik egész sora. Különösen gyengéd érzelmek fűzik a maranellói márkához: két Ferrari LaFerrari, egy Ferrari Monza SP2, egy Ferrari 488 Pista és egy Ferrari 488 Spider is a gyűjtemény része.

Autókollekciójának értékét nagyjából 16 millió dollárra becsülik (5 milliárd forint) – és most már a Valhalla is ennek az impozáns flottának a része, amely 1,5 millió eurót kóstál (560 millió forint).

