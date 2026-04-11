A fekete Mercedes-Benz S450L modellt hatalmas piros masnival díszítették fel, majd a gyászszertartás keretében egy mély sírgödörbe eresztették a tulajdonosa mellé az északkelet-kínai Liaoning tartományban. A különös rituáléról készült felvételek futótűzként terjedtek el a világhálón, ahol a felhasználók élesen kritizálták a pazarlást és az autó elhantolásának értelmetlenségét.

A videón látható, amint egy népes munkáscsoport próbálja a Mercedes behemót karosszériáját a földbe vájt üregbe manőverezni, miközben felettük egy daru magasodik.

A luxusautó értéke hozzávetőlegesen kb. 55 millió forint, amelyre egy rendkívül drága, egyedi rendszámot is felszereltek – utóbbi értékét további 5 millió forinra becsülik.

Egy helyi hírforrás szerint a temetői botrányt okozó férfi álmot látott, amiben megjelent apja. Az elhunyt pénzt és autót kér, ezért engedély nélkül áthelyezte apja, nagyapja és nagyanyja hamvait egy általa bérelt hegyoldalra, majd a sír mellé eltemetett egy 2013-ban vásárolt Mercedes személyautót, nagyjából 20 négyzetméternyi területet megbolygatva. Ugyanez a cikk azt is írja, hogy az autót később kiásták, az érintett pedig bocsánatot kért.

Autóval temetkezni nem új keletű dolog. Minden évre jut egy-két ilyen jellegű sztori. 2018-ban a kínai Paoting város egyik lakóját nem mindennapi módon helyezték végső nyugalomra. Az megszokott, hogy a koporsót autó viszi a sírhelyhez, az viszont kevésbé, hogy a koporsó maga is egy autó, esetünkben egy Hyundai Sonata. Puerto Rico területén pedig szinte hagyománya van a rendhagyó ravatalozásnak.