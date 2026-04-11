Alig néhány napja számolt be a Vezess arról a sofőrről, aki egy patkányra fogta, amiért a biztonsági öve alkalmatlan volt a valódi használatra? A rendőrök most mutattak egy újabb trükkös sofőrt.

Ez a külföldi kamionsofőr a hétvégén az M1-es autópálya egyik pihenőjéből indult volna Budapest felé, amikor az egyenruhások ellenőrizték. A jármű vezetője az ülés alatt vezette el a biztonsági övét, és mikor kiszedte, egyértelmű volt, hogy régóta így közlekedik.

A kamionos találékonyságát 30.000 forint közigazgatási bírsággal jutalmazta a rendőrség.

Hazánkban nem csak a sofőrnek, hanem az összes utasnak kötelező használnia a biztonsági övet. Magyarországon elöl 1976, a hátsó üléspozíciókban 1993 óta kötelező.

Magyarországon 2025 júliusa óta az úgynevezett objektív felelősség körébe sorolják a biztonsági öv használatának elmulasztásával elkövetett szabálysértéseket. Azóta gépjármű üzembentartója, illetve egyes esetekben a használója felel azért, hogy a biztonsági öv használatára vonatkozó szabályokat a járműben ülők közül mindenki betartsa.

Így tavaly szeptember 18-tól, a VÉDA-rendszer fotói alapján alapján is megbírságolják az autók üzembentartóit, ha a járműben bárki nincs bekötve.

Biztonsági öv használatának elmulasztása

Ha valaki elmulasztja bekötni az övet és rajtakapja a hatóság, általában az alábbi büntetéssel számolhat:

Lakott területen belül: 20 000 Ft

Lakott területen kívül: 30 000 Ft

Autópályán vagy autóúton: 40 000 Ft

Ne feledjétek a biztonsági öv használata életet ment: ütközéskor megakadályozza, hogy az utas kirepüljön vagy a belső térnek csapódjon. Már alacsony sebességnél is súlyos sérüléseket előzhet meg. Használata nem csak kötelező, hanem a legegyszerűbb és leghatékonyabb védelem az autóban.

