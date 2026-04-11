A tulajdonos értesítette a rendőrséget április 9-én este, hogy ismeretlenek feltörték Volkswagen Golf II autóját, és megpróbáltak elhajtani vele egy veszprémi mélygarázsból – derül ki a rendőrség beszámolójából.

A nyomozás során a rendőrök látókörébe került egy 19 éves férfi és két fiatalkorú társa, akik előző éjszaka kinyitották a járművet, majd megkísérelték beindítani. Miután nem jártak sikerrel, megpróbálták betolni a gépkocsit, azonban így sem tudták működésbe hozni.

Azonosításuk után a rendőrök rövid időn belül elfogták őket a helyszín közelében. Előállították a három fiatalt, majd a 19 éves fiatalembert – őrizetbe vétele mellett – gyanúsítottként hallgatták ki. Lopás bűntett kísérlete miatt indult eljárás ellenük.

Reméljük a srácoknak megjön az eszük és energiájukat inkább munkába teszik és utána vesznek maguknak, akár egy 2-es Golf-ot. És akkor mehet az ikonikus muzsika a Belgától:

A második generációs Golf a német autóipar egyik legmeghatározóbb kompakt modellje, amelyet 1983 és 1992 között gyártott a Volkswagen. Jelentősen nagyobb lett elődjénél: hosszabb tengelytávval, szélesebb karosszériával és jobb helykínálattal érkezett, miközben megőrizte a Golfokra jellemző, időtálló formanyelvet. A Volkswagen egyik legnagyobb sikere: több mint 6 millió példány készült belőle világszerte.

A Mk2 egyik nagy mérföldköve volt a környezetvédelmi technológiák bevezetése, például a katalizátor megjelenése egyes motorváltozatoknál, ami akkoriban egyre fontosabbá vált az európai piacon. Biztonság terén is előrelépett: több modellváltozatban elérhetővé vált a blokkolásgátló fékrendszer, ami akkor még nem volt alapfelszereltség a kompakt kategóriában.

A kínálat rendkívül széles volt: alap 1.1–1.3 literes benzinesektől az 1,6-os benzinesen át egészen a 1.8-as GTI sportváltozatokig, dízelmotoros és összkerékhajtású (Syncro) kivitelek is megjelentek. A négy és ötfokozatú manuális sebességváltók mellett háromfokozatú automatával és gyártották. A 139 lóerős GTI változat a maga idejében különösen népszerű lett, sportos karaktere miatt sokan tekintették „hot hatch” ikonnak. A csúcs azonban nem az volt, hanem G60-as spirálfeltöltős változat a maga 160 lóerős teljesítményével, egy kivitelekben szélesített karosszériával.