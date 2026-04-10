Kellemetlen helyzetbe került az francia autós, aki jó ideje és jó pénzért – havi 2000 euróért (bő 750 ezer Ft) – bérelt egy Ferrari, a rendőrök mégis autótolvajnak nézték.

A Ferrari 812 Superfastot a húsvéthétfőn a délnyugat-franciaországi üdülővárosban, Biarritzban kapcsolták le az egyenruhások egy rutinellenőrzés során, mivel a tulajdonos lopás miatt tett feljelentést, írja az Italpassion.

A körözött autó vezetőjét őrizetbe vették, kihallgatták, de a rendőrségen gyorsan tisztázódott, hogy ő bizonyíthatóan fizette a bérleti díjat, azt csak a toulouse-i közvetítő ügynökség nem utalta tovább a Ferrari tulajdonosának.

A gyanúba keveredett férfit, miután tisztázta magát, elengedték, ám az autó nélkül távozott, a bűncselekmény gyanúja miatt a Ferrarit ugyanis lefoglalták. A tulajdonos azóta már a kölcsönző ellen tett feljelentést.

A 812 Superfastet 2017-ben mutatta be a Ferrari, akkor az volt a maranellói márka legerősebb utcai modellje: 6,5 literes V12-es motorjából 800 lóerő, 718 Nm-es csúcsnyomatékot lehetett kisajtolni – ezzel akkor egyben a világ legerősebb atmoszferikus erőforrása is volt. Az aktív aerodinamikai megoldásokkal és hátsókerék-kormányzással is felszerelt autó 0-ról 100 km/órára 2,4, 200-ra 7,9 mp alatt gyorsul, végsebessége 340 km/óra.

A modellt 2024-ben vezették ki, használtan 300-450 ezer euró (110-170 millió Ft) közötti áron kapható.

