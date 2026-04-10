Az apa–fia közös programok erősítik a kapcsolatot és bizalmat építenek. Ezek az együtt töltött pillanatok segítik a fiú fejlődését, önbizalmát és értékrendjének kialakulását. Emellett maradandó emlékeket teremtenek, amelyek hosszú távon is meghatározóak lesznek mindkettőjük számára.

Nem tudjuk, hogy utólag ilyennek írná le közös motorozásukat az a páros, akiket még múlt héten vasárnap rögzített a Tolna Vármegyei rendőrség traffipaxa.

Húsvét első napján a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság járőrei végeztek sebességmérést, többek között Pörböly belterületén is. Délután két motoros került a célkeresztbe, akik a megengedett 50 km/h helyett 87 illetve 81 km/h sebességgel közlekedtek. Apa és fia.

A gyorshajtásért 100 000 illetve 70 000 forint közigazgatási bírságot kaptak, és mellé 4-4 előéleti pont is a „jutalmuk” lett.

Mennyit kell fizetni a gyorshajtásokért Magyarországon? A Vezess korábbi cikkéből kiderül: