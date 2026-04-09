Egy michigani pilóta sikeresen földre vitte a gépet, ráadásul a kényszerleszállás során bravúros manőverrel kerülte el a gyanútlanul haladó autósokat.

Szombaton, röviddel délelőtt 9:30 előtt a 65 éves pilóta biztonságosan landolt az I-78-as autópálya két, kelet felé tartó sávján. A gép a New Jersey-i Solberg repülőtérről indult és Indiana felé tartott, amikor a műszerek váratlan motorhibát jeleztek Pennsylvania légterében – számolt be a Carscoops.

A pennsylvaniai állami rendőrség hivatalos tájékoztatása alapján a pilóta rádión jelezte a légiirányításnak: mindenképpen el akarja kerülni, hogy a forgalmas autópályán landoljon. Másodpercekkel később azonban kénytelen volt belátni, hogy a betoncsík maradt az egyetlen esélye a túlélésre.

Csoda a belső sávban

Elképesztő lélekjelenléttel úgy vitte le a gépet, hogy az egyetlen járművet sem érintett. A szemtanúk számára a landolás sokkal inkább hasonlított egy hollywoodi akciófilm forgatására, mint egy valós élet-halál harcra.

„Valóságos húsvéti csoda volt” – nyilatkozta Victor Machese, aki épp a közelben autózott.

Machese elmondása szerint a pilóta hajszálpontosan a betonelemek és a leállósáv között centizte ki a gépet, dacára annak, hogy a szárnyfesztávolság szinte maradéktalanul kitöltötte a két forgalmi sáv teljes szélességét.

Tankönyvbe illő mentés

A helyszínre pillanatok alatt több mentő- és katasztrófavédelmi egység is kiérkezett. „Általában nem arra készülünk, hogy egy repülőgép fog landolni a mi autópályánkon” – fogalmazott Justin Oswald, Weisenberg önkéntes tűzoltóparancsnoka.

A váratlan helyzet ellenére a hatósági beavatkozás legalább olyan gördülékenyen zajlott, mint maga a kényszerleszállás. A mentőcsapatok biztosították a helyszínt, ideiglenesen lezárták a felhajtókat és a kijáratokat, majd a repülőgépet letolták az autópályáról, és egy közeli, allentowni repülőtérre vontatták.

Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) már megkezdte a hivatalos vizsgálatot az incidens ügyében. Bár a műszaki okokat feltáró részletes szakmai jelentésre valószínűleg heteket vagy hónapokat kell várni, a legfontosabb tény már most borítékolható: a pilóta kötélidegeinek köszönhetően a vészhelyzet a lehető legoptimálisabb forgatókönyv szerint zárult.