A Ruoms felé vezető úton az árokban, a tetején landolt egy gépkocsi – a baleset kiváltó oka pedig egyetlen apró ízeltlábú volt.

A helyszín közelében egy fiatal, sokkos állapotban lévő sofőr ült. Bár egyedül utazott, szerencsére saját erejéből ki tudott mászni a roncsból. Több autós is azonnal félreállt segíteni és értesíteni a hatóságokat. A helyi tűzoltók és csendőrök perceken belül kiértek, ellátták a sokkos állapotban lévő lányt, majd azonnal a közeli kórházba szállították kivizsgálásra. Ekkor derült fény arra a megdöbbentő tényre, hogy az egész látványos balesetet egy utastérben felbukkanó, apró betolakodó: egy pók okozta.

Így kerül az autó a tetejére egyetlen kormánymozdulattól

A fiatal nő a helyszínen így idézte fel a borzalom másodperceit: “Egyedül voltam a kocsiban, megláttam egy pókot az utastérben, és halálra rémültem. Reflexből félrerántottam a kormányt. Az autó keresztbe állt, átfordult, én pedig az árokban kötöttem ki, négy kerékkel az ég felé.” Az arachnofóbia, vagyis a pókoktól való hirtelen, zsigeri rettegés elég volt ahhoz, hogy a sofőr egy pánikszerű, hirtelen kormánymozdulatot tegyen, ami a jármű feletti uralom elvesztéséhez, és végül egy látványos boruláshoz vezetett.

Pánik a fülkében: messze nem elszigetelt eset

Bár meglepőnek tűnik, a pókok által kiváltott volán mögötti pánik egyáltalán nem ritka jelenség:

Vaucluse (2025. március): egy pók ereszkedett le a tetőkárpitról egyenesen a sofőr arca elé. A rémült autós áttért a szembesávba, egy frontális ütközésben ketten megsérültek.

Guadeloupe (2023. november): egy női sofőr kezére esett egy pók vezetés közben. A hirtelen elrántott kormány miatt frontálisan ütközött egy szemből érkező autóval.

New York állam, Cairo (2019): a sofőr pánikba esett a mellette lévő ülésen feltűnő póktól. A balesetben az autó totálkárosra tört, a vezető lábsérülést szenvedett. A helyi rendőrség külön közleményt adott ki az arachnofóbia vezetés közbeni veszélyeiről.

Hogyan kerüljük el a bajt?

Ha valaki tudja magáról, hogy retteg a pókoktól (vagy a darazsaktól, méhektől), néhány alapvető, rögzített reflex életmentő lehet, ha menet közben feltűnik egy kéretlen utas:

Tartsd az irányt: bármennyire is nehéz, az elsődleges szabály, hogy a kezek maradjanak a kormányon, a tekintet pedig az úton.

Fokozatos lassítás: ne satufékezz! Használd az irányjelzőt, nézz a tükörbe, és keress egy biztonságos helyet az út szélén a megálláshoz.

Csak álló helyzetben cselekedj: ne próbáld meg lecsapni, kiterelni a rovart, és semmiképp se nyisd ki az ajtót, amíg az autó nincs teljesen és biztonságosan leállítva az út szélén.

A dél-franciaországi esetben a fiatal lány szerencsére apróbb karcolásokkal és egy hatalmas ijedtséggel megúszta a kalandot. Az eset azonban intő példa marad: elég egyetlen rossz mozdulat a volán mögött, hogy egy átlagos utazás katasztrófává váljon.