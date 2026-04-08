A rendőrség beszámolója szerint egy kaliforniai (USA) férfi a múlt héten hajtott be egy benzinkútra Irvine városában, ahol határozott elképzelése volt: 55 dollárnyi (nagyjából 20 ezer forintnyi) üzemanyagot kér, de nem hajlandó fizetni érte. A kutasok ezt nem igazán értékelték, és természetesen közölték vele, így nem fog működni a dolog.

A férfi azonban nem távozott, nem gondolta át a tervet, hanem egyszerűen beállt a töltőoszlophoz, és ott maradt – várva az ingyen benzint, ami értelemszerűen soha nem érkezett meg.

A helyzet egyre furcsább fordulatot vett, amikor a rendőrök is megjelentek. Az esetről készült testkamerás felvételt a rendőrség később meg is osztotta, ahol jól hallható, hogy a férfi sajátos magyarázattal állt elő:

szerinte a pénz, mint fizetőeszköz, nem is létezik valójában és ezt az egyenruhásokkal is közölte.

Ez az a fajta filozófiai sokkal inkább passzol egy kollégiumi szobába a hajnali elmélkedéskor, mintsem fényes nappal, egy benzinkúton, miközben a rendőrök próbálnak intézkedni.

A hatóságok többször is felszólították a férfit, hogy hagyja el a területet. Elmagyarázták neki, hogy a benzinkút magánterület, és ha nem távozik, őrizetbe fogják venni.

„Érti, hogy ha most nem megy el, le fogjuk tartóztatni?” – mondta az egyik rendőr.

A válasz azonban nem a távozás volt, a férfi maradt, egészen addig, amíg a rendőrök ki nem szedték az Audiból. Végül egyetlen csepp benzint sem kapott. A letartóztatása hivatalosan birtokháborítás miatt történt.

A történet tanulsága meglehetősen egyszerű: még ha valaki nem is hisz a pénz létezésében, attól a benzinkutak még nagyon is ragaszkodnak hozzá. És bár az 55 dollár nem tűnik hatalmas összegnek, ez az akció végül jóval többe kerülhetett a férfinak – már csak a rendőrségi ügy és a lehetséges jogi következmények miatt is.