Mat Armstrong ma már ismert név az autórajongók között. A brit videós BMX sportolói karrierről váltott pár éve az autószerelést fókuszban tartó tartalomgyártásra. A recept kockázatos, nehéz, de nagy nyereséggel kecsegtető: vesz egy nagy értékű, de mélyen áron alul árult sportautót, és otthon, házilag javítja meg, majd dobja piacra.

Ezt kezdte pár éve egy Bentley Continental GT-vel, amibe gyakorlatilag mindenét beleölte. A hazárdjáték bejött, végül óriási siker lett a könnyen ismételhető ötlet, amivel ma már ő az egyik legismertebb autós youtuber 6,5 millió követővel.

2026-ban már tényleg a legritkább gépekkel futtatja ezt a formulát, legfrissebb szerzeménye a sebességimádók kedvence, a hiperautók nagypapája, pápája, szentje, avagy Szent Grálja, egy Bugatti Veyron.

Veyron – a legenda A modern szuperautó-korszak abszolút alapító atyjaként a Veyron volt az első szériagyártású utcai jármű, amely egy 8,0 literes, négy turbófeltöltős W16-os motorral átlépte a bűvös 1000 lóerős határt, és megdöntötte a 400 km/órás (253 mérföld/órás) végsebességet. Az aktuális, 2025 végi és 2026-os aukciós adatok alapján a Veyron értéke meredeken ível felfelé. Egy átlagos, normál állapotú Veyron 16.4 piaci értéke ma stabilan 1,5 és 2,2 millió dollár (kb. 500 – 726 millió forint) között mozog.

A vételárat nem kötötte az orrunkra, de a matek alapján valahol a hat számjegyű dollártartományban mozoghatott (tehát jóval egymillió dollár, nagyjából 330 millió forint alatt maradt).

A Veyron tehát nem volt hibátlan, két problémát hamar észrevett a friss tulajdonos.

Armstrong több hengerben is égéskimaradást tapasztalt. Ez önmagában még nem teszi teljesen mozgásképtelenné az autót, de ahhoz éppen elég, hogy csorbítsa a Bugatti élményt. Emellett feltűnt neki, hogy az első hűtőből folyamatosan csöpög a rózsaszín hűtőfolyadék. Bosszantó? Abszolút. De önmagában még nem ok arra, hogy százmilliókkal csökkenjen egy Bugatti vételára!

A nyomott ár oka igazi oka a hibás sebességváltó ami egyáltalán nem volt hajlandó fokozatot kapcsolni. A szuperautó Parkolás (P) állásban ragadt. Normál esetben egy ilyen szintű váltóprobléma orvoslása a videós elmondása szerint körülbelül 115-132 millió forintot emésztett volna fel.

Mert a Veyron hétsebességes duplakuplungos DSG-váltója nem hétköznapi darab. Ezt nem a Volkswagen szokásos beszállítója, a Borg-Warner gyártja, hanem egy angol cég a Ricardo. A fokozatok kapcsolását egy magas nyomású hidraulikus rendszer végzi, és ha mozdulatlanná válik egy ilyen autó, akkor potenciálisan katasztrófát is rejthet a váltóház.

Mat tudta ezt, és szép lassan kezdtek neki a hiba feltárásának. A nagyobb hibákat sorban kizárva kiderült, hogy a váltó vészüzemmódja egy filléres alkatrész miatt következett be. A letiltást egy kiégett, hétköznapi biztosíték okozta, amit a helyi autósboltban szó szerint pár forintból lehetett pótolni.

Megdöbbentő módon azonban Armstrong egy szimpla, a helyi autósboltban vásárolt biztosítékkal megoldotta a problémát.