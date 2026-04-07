Az okostelefonok olyannyira beépültek a mindennapjainkba, hogy sokak számára még egyetlen pillanatra is nehezükre esik megválni tőlük. Ez a függőség pedig mostanra az utakra is átszivárgott. Az új adatok rámutatnak, hogy a vezetés közbeni figyelemelterelés egyre növekszik, és már messze nem merül ki egy-egy gyors hívásban vagy sms-ben. A sofőrök a volán mögött videókat néznek, a TikTokot pörgetik, sőt, élő közvetítésekre is rácsatlakoznak.

Az amerikai Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) adatai sötét képet festenek. 2023-ban az Egyesült Államokban 3275 haláleset és több mint 300 000 sérülés volt köthető a vezetés közbeni figyelemhiányhoz. Bár a statisztikák nem részletezik a figyelemelterelés pontos okait, Charlie Klauer, a Virginia Tech docense szerint a közösségi média volán mögötti használata egyre mindennaposabbá válik.

Nem bírják ki videók nélkül

„Az emberek egyre többet foglalkoznak a telefonjukkal vezetés közben” – nyilatkozta a The Guardiannek. „A folyamat az sms-ezéstől eljutott a böngészésig és a videózásig, amit mostanában rengetegszer látunk. Legyen szó Instagramról, Snapchatről, TikTokról vagy egy sor más dologról.”

Joel Feldman, aki országszerte tart előadásokat diákoknak a figyelemeltereléses vezetés veszélyeiről, hasonló beismeréseket hall. Elmondása szerint a fiatalabb sofőrök nyíltan felvállalják, hogy vezetés közben is vetnek egy-egy gyors pillantást a videókra.

„Beszélgetek a srácokkal, és elmondják, hogy vezetés közben »csak gyorsan ránéznek egy TikTok videóra«” – fogalmazott. „Öt évvel ezelőtt még nem hallottam ilyet. Ez ma már mindenhol felmerül, akár New Jersey-ben, akár Pennsylvaniában, Coloradóban vagy Marylandben tartok előadást, és ezek csak azok az államok, ahol az elmúlt hetekben jártam.”

Egyre durvább mit művelnek a fiatalok vezetés közben 1
Ezt kapcsold be a mobilodon vezetés közben, és megváltozik az életed
Van az okostelefonoknak egy funkciója, amit ha…

Az NHTSA kutatásai azt is kimutatják, hogy az elterelt figyelem okozta halálos balesetek legnagyobb arányban a fiatalabb, különösen a 15 és 20 év közötti sofőrökhöz köthetők, és ez a riasztóan magas arány a húszas éveik elejéig kitart. Sőt, egyre gyakrabban találkozunk olyan balesetekkel, amelyeket kifejezetten a vezetés közbeni videókészítés okoz. Tavaly év végén két népszerű streamer, MeltIsLIVE és Jau Shaun közvetítette élőben, ahogy egy BMW M3-mal és egy Dodge Chargerrel száguldoznak Atlanta utcáin. Szerencsére senki sem sérült meg súlyosan.

Egy hónappal korábban azonban egy 43 éves nő épp a TikTokon streamelt, amikor a gyanú szerint elütött egy gyalogost, aki életét vesztette. Kaliforniában egy másik autós YouTube-videó nézése közben csapódott egy parkoló rendőrautóba, épphogy elkerülve egy közelben álló járőrt.

Nem a kézben tartott mobil a baj

Az Egyesült Államokban 49 állam, valamint Washington már betiltotta a vezetés közbeni sms-ezést, 33 állam pedig a kézben tartott mobileszközök használatát is teljes mértékben tiltja. Ennek elvileg a legtöbb figyelemelterelő tényezőt le kellene fednie, de a valóság mást mutat. A sofőrök figyelme ma már a beépített infotainment képernyőkre terelődik, amelyeket gyakran utólagos okosító adapterekkel törnek fel, hogy a volán mögött is videókat nézhessenek.

A törvényhozók lassan kezdenek felzárkózni a problémához: néhány állam már vizsgálja azokat a szabályozásokat, amelyek kifejezetten betiltanák a vezetőülésből történő tartalomfogyasztást vagy élő közvetítést, hiszen a jelenlegi törvénykezés ezt a szürkezónát még nem kezeli egyértelműen.

Charlie Klauer szerint maga az érintőképernyőkre való fokozott hagyatkozás is nagyban hozzájárul a balesetek számának növekedéséhez. Szakmai tanulmányok kimutatták, hogy ezeknek a kijelzőknek a használata a reakcióidőt tekintve károsabb hatással lehet a sofőrre, mint az alkohol vagy a marihuána, ami egyre hangosabb követeléseket szül a figyelemeltereléses vezetés elleni szigorúbb és határozottabb fellépésre.