Az okostelefonok olyannyira beépültek a mindennapjainkba, hogy sokak számára még egyetlen pillanatra is nehezükre esik megválni tőlük. Ez a függőség pedig mostanra az utakra is átszivárgott. Az új adatok rámutatnak, hogy a vezetés közbeni figyelemelterelés egyre növekszik, és már messze nem merül ki egy-egy gyors hívásban vagy sms-ben. A sofőrök a volán mögött videókat néznek, a TikTokot pörgetik, sőt, élő közvetítésekre is rácsatlakoznak.

Az amerikai Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) adatai sötét képet festenek. 2023-ban az Egyesült Államokban 3275 haláleset és több mint 300 000 sérülés volt köthető a vezetés közbeni figyelemhiányhoz. Bár a statisztikák nem részletezik a figyelemelterelés pontos okait, Charlie Klauer, a Virginia Tech docense szerint a közösségi média volán mögötti használata egyre mindennaposabbá válik.

Nem bírják ki videók nélkül

„Az emberek egyre többet foglalkoznak a telefonjukkal vezetés közben” – nyilatkozta a The Guardiannek. „A folyamat az sms-ezéstől eljutott a böngészésig és a videózásig, amit mostanában rengetegszer látunk. Legyen szó Instagramról, Snapchatről, TikTokról vagy egy sor más dologról.”

Joel Feldman, aki országszerte tart előadásokat diákoknak a figyelemeltereléses vezetés veszélyeiről, hasonló beismeréseket hall. Elmondása szerint a fiatalabb sofőrök nyíltan felvállalják, hogy vezetés közben is vetnek egy-egy gyors pillantást a videókra.

„Beszélgetek a srácokkal, és elmondják, hogy vezetés közben »csak gyorsan ránéznek egy TikTok videóra«” – fogalmazott. „Öt évvel ezelőtt még nem hallottam ilyet. Ez ma már mindenhol felmerül, akár New Jersey-ben, akár Pennsylvaniában, Coloradóban vagy Marylandben tartok előadást, és ezek csak azok az államok, ahol az elmúlt hetekben jártam.”

Az NHTSA kutatásai azt is kimutatják, hogy az elterelt figyelem okozta halálos balesetek legnagyobb arányban a fiatalabb, különösen a 15 és 20 év közötti sofőrökhöz köthetők, és ez a riasztóan magas arány a húszas éveik elejéig kitart. Sőt, egyre gyakrabban találkozunk olyan balesetekkel, amelyeket kifejezetten a vezetés közbeni videókészítés okoz. Tavaly év végén két népszerű streamer, MeltIsLIVE és Jau Shaun közvetítette élőben, ahogy egy BMW M3-mal és egy Dodge Chargerrel száguldoznak Atlanta utcáin. Szerencsére senki sem sérült meg súlyosan.

Egy hónappal korábban azonban egy 43 éves nő épp a TikTokon streamelt, amikor a gyanú szerint elütött egy gyalogost, aki életét vesztette. Kaliforniában egy másik autós YouTube-videó nézése közben csapódott egy parkoló rendőrautóba, épphogy elkerülve egy közelben álló járőrt.

Nem a kézben tartott mobil a baj

Az Egyesült Államokban 49 állam, valamint Washington már betiltotta a vezetés közbeni sms-ezést, 33 állam pedig a kézben tartott mobileszközök használatát is teljes mértékben tiltja. Ennek elvileg a legtöbb figyelemelterelő tényezőt le kellene fednie, de a valóság mást mutat. A sofőrök figyelme ma már a beépített infotainment képernyőkre terelődik, amelyeket gyakran utólagos okosító adapterekkel törnek fel, hogy a volán mögött is videókat nézhessenek.

A törvényhozók lassan kezdenek felzárkózni a problémához: néhány állam már vizsgálja azokat a szabályozásokat, amelyek kifejezetten betiltanák a vezetőülésből történő tartalomfogyasztást vagy élő közvetítést, hiszen a jelenlegi törvénykezés ezt a szürkezónát még nem kezeli egyértelműen.

Charlie Klauer szerint maga az érintőképernyőkre való fokozott hagyatkozás is nagyban hozzájárul a balesetek számának növekedéséhez. Szakmai tanulmányok kimutatták, hogy ezeknek a kijelzőknek a használata a reakcióidőt tekintve károsabb hatással lehet a sofőrre, mint az alkohol vagy a marihuána, ami egyre hangosabb követeléseket szül a figyelemeltereléses vezetés elleni szigorúbb és határozottabb fellépésre.