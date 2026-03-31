A szinte hihetetlen videón jól látszik, amint az üzemanyaghiánytól rettegő autós klasszikus, szupermarketes nejlonszatyrokat tölt tele üzemanyaggal, majd azokat mindenféle lezárás nélkül, szép lassan beemeli az autója csomagtartójába. A sofőr – aki láthatóan a Sainsbury’s lánc jól ismert narancssárga bevásárlószatyrait használta – nemcsak a mögötte várakozó, döbbent autóst hagyta tátott szájjal, hanem a fél internetet is: a felvételt pillanatok alatt több mint 10 millióan látták. – írja a Mirror.

Ezt a számot látva azt sem zárhatjuk ki, hogy megrendezett a felvétel, de ki vállalna ekkora őrültséget pár kattintás kedvéért?

A Közel-Keleten zajló konfliktus okozta egekbe szökő olajárak és az ellátási láncok fenyegetettsége a 2021-eshez hasonló, országos üzemanyagválságot és pánikvásárlási hullámot robbantott ki a szigetországban.

A Nagy-Britanniában tankoló sofőrt valósággal szétszedték a közösségi médiában a kútoszlopoknál tapasztalható áremelkedésre adott, józan észt nélkülöző reakciója miatt.

Valaki így kommentálta az esetet: „Ez nettó önzőség. Csak nézzétek meg ezt a totális kétségbeesést. Nem fog elfogyni az üzemanyag, drágám.” * Egy másik hozzászóló a nyitott, benzinnel teli szatyrok csomagtartóban való utaztatásának – balesetbiztonsági szempontból is hajmeresztő – logikáját kérdőjelezte meg: „Vajon mit gondol, mi fog történni az első kanyarban?”

Vasárnapra a gázolaj literenkénti ára elérte a 815 forintot – ez brutális, 27 százalékos drágulás a háború február 28-i kitörésekor jegyzett körülbelül 641 forintos bázishoz képest. A benzin átlagára szintén megugrott, 14 százalékos emelkedéssel közel 684 forintra nőtt literenként.

Az autósok egymást taposva igyekeznek teletankolni járműveiket, tartva az esetleges készlethiánytól és a további ársokktól. A brit autóklub, az RAC (Royal Automobile Club) azt javasolta a sofőröknek, hogy az okostelefonos alkalmazásukon keresztül keressék meg a környékükön fellelhető „legjobb árakat”, ezzel is tompítva a növekvő költségeket.

Mindezzel párhuzamosan a JP Morgan befektetési bank közzétett egy térképet, amely azt modellezi, hogy a Perzsa-öbölből származó utolsó olajszállítmányok mikor érik el a globális célállomásokat. Az elemzés rámutat: az Egyesült Királyságba irányuló „legtöbb szállítás” várhatóan április 10-én leáll.

A jelenség nem új, korábban is láttunk már zacskóba, szatyorba tankoló autósokkal, akik féltek a hiány kialakulásától, és nem jutottak el addig, hogy beszerezzenek egy jó öreg marmonkannát.