Képzeld el, hogy beülsz az autódba, rápillantasz az anyósülésre, és az pontosan úgy néz ki, mint a saját vállad egy durva balatoni leégés után: pórusok, anyajegyek és egyre vörösödő foltok borítják.

Ausztráliában pontosan egy ilyen, hússzínű, szintetikus emberi bőrrel kárpitozott autót állítottak ki a napra, a cél pedig nemes: felhívni a figyelmet a nap okozta veszélyre.

A strandon vagy a teraszon ülve magától értetődő, hogy kenjük magunkat, vagy felkapunk egy sapkát. De mi történik, amint bepattanunk a kocsiba? Többnyire semmi. A leégett autó névre keresztelt kampánya rávilágít egy hatalmas autós tévhitre, ami itthon is masszívan tartja magát.

Felméréseik szerint a megkérdezettek 92%-a tartja magát elővigyázatosnak a nappal szemben, ám 72%-uk a kocsiban teljesen elfeledkezik a védelemről. Rengetegen abban a hitben élnek, hogy a karosszéria és az üvegek tökéletes pajzsot jelentenek; a válaszadók 39%-a konkrétan azt hiszi, hogy az autóüveg az összes káros sugarat blokkolja, így 65%-uk sosem használ naptejet indulás előtt.

UVA vs. UVB: a csendes gyilkos a szélvédő mögött

A probléma forrása az UVA- és az UVB-sugárzás közti különbség. Az autók szélvédője és az oldalüvegek valóban megfogják az UVB-sugarak nagy részét – ezek azok, amik a klasszikus, azonnali, fájdalmas és látható napégést okozzák.

Az UVA-sugarak azonban akadálytalanul áthatolnak a hagyományos üvegeken. Ezek mélyebbre hatolnak a bőrben, és felelősek a korai bőröregedésért, valamint a komolyabb, hosszú távú sejtkárosodásokért. Lehet, hogy egy rövidebb ingázás alatt nem pirulsz le azonnal, de a mikrokárosodások a napi utazások során összeadódnak. Ezt a csendes, láthatatlan veszélyt teszi brutálisan láthatóvá a bőrrel bevont autó.

Bőr, ami szó szerint roston sül a napon

A megszokott szövet, bőr vagy Alcantara helyett a The Sunburnt Car teljes belterét egy olyan speciális anyaggal húzták át, ami döbbenetesen élethűen utánozza az emberi bőrt. A filmes trükkökre szakosodott, Oscar-díjas Odd Studio egy égési sérülésekre specializálódott sebésszel, Dr. Jo Maitz-cal közösen alkotta meg ezt a “második bőrt”.

A dizájn a Fitzpatrick-skálát (a bőrtípusok tudományos osztályozási rendszerét) alapul véve modellezi a különböző bőrtípusokat. Szőrszálak, pórusok, szeplők és anyajegyek borítják a felületet – némelyik szándékosan nyugtalanító formájú, a melanóma kockázatára figyelmeztetve.

Amikor a kocsit kint hagyták a tűző napon az anyag a szemünk láttára kezdett el reagálni: a folyamatos UV-terhelés hatására kipirosodott, foltosodott, majd az ülések egy leégett, sérült emberi hátra kezdtek hasonlítani. A látvány felkavaró, de a cél is ez: tudd, hogy miközben te a klímát járatva hűsölsz a dugóban, a bőröd pontosan ugyanezt a támadást szenvedi el az ablakon keresztül.

Okosmatricák a hétköznapi védelemért

A kampány szerencsére nem áll meg az elrettentésnél. A márka olyan speciális, Sun Spot UV-matricákat is forgalomba hozott, amelyeket a vezetőoldali ajtó felső részére (vagy az ablak szélére) lehet ragasztani.

Ezek a kis pasztillák alapesetben fehérek, de amint a fülkében lévő UV-sugárzás elér egy kritikus szintet, élénk lilára váltanak. Az üzenet pofonegyszerű: „Amikor ez a matrica belilul, te is leéghetsz.”

Összesen 55 000 ilyen matricát osztottak szét, miközben bőrgyógyászati klinikákkal is együttműködnek, hogy a sofőröket rendszeres szűrővizsgálatokra ösztönözzék.