A délkelet-lengyelországi Tarnów városában egy férfi a napokban végre megszerezte az áhított elméleti igazolást – miután éveken át zsinórban gyűjtötte a sikertelen kísérleteket. A TVP lengyel köztelevízió beszámolója szerint a vizsgázó még 2017-ben kezdte el ostromolni a közlekedési hatóságot.

Újra és újra nekifutott a KRESZ-vizsgának, amely Lengyelországban is az abszolút belépő a gyakorlati vezetés megkezdéséhez. Idén március 11-én aztán végre felvillant a képernyőn a hőn áhított „Megfelelt” felirat. A kései siker mögött azonban nemcsak elképesztő kitartás, hanem egy rosszul megválasztott gyakorlóprogram és egy rendkívül vaskos, elgondolkodtató számla is meghúzódik.

Kilencévnyi küzdelem a monitor előtt

A férfi először 2017-ben jelentkezett a jogosítvány elméleti vizsgájára a tarnówi vizsgaközpontban. Kilenc évvel később, március 11-én végül sikerrel vette az akadályt. A két időpont között számtalanszor befizette a vizsgadíjat, beült a gép elé, de sosem sikerült elérnie a teszt érvényesítéséhez szükséges minimális ponthatárt.

A végtelennek tűnő kudarcsorozat fő oka az otthoni felkészüléshez használt eszközben keresendő. A tanuláshoz ugyanis egy hiányos, elavult szoftverre támaszkodott, amely messze nem tartalmazta a hatósági vizsgán előforduló összes kérdéstípust. A vizsgaközpont igazgatója szerint a fordulópont akkor jött el, amikor a jelölt végre átváltott egy frissített, naprakész programra:

„Miután elkezdte használni a szoftver teljes, az összes lehetséges kérdést tartalmazó verzióját, egyre közelebb került a sikeres vizsgához. Folyamatosan egyre kevesebb pontot veszített, míg végül átment” – nyilatkozta az igazgató a TVP-nek.

A végeredmény? Nem kevesebb mint 139 próbálkozásra volt szükség a régóta várt KRESZ-vizsga kipipálásához.

Mennyibe kerül a makacsság?

A monitor előtt eltöltött megszámlálhatatlan óra persze anyagilag is komoly terhet jelentett. Lengyelországban egy elméleti vizsga ára jelenleg 13 euró. A kilenc év alatt a kitartó úriember nagyjából 1800 eurót, azaz durván 700 ezer forintot hagyott ott a kasszánál – kizárólag a KRESZ-tesztekre. Egyetlen elméleti vizsgáért ez finoman szólva is húzós összeg.

A lengyel rendszer sajátossága, hogy semmilyen szabály nem korlátozza a próbálkozások számát. Amíg a jelölt fizet, annyiszor ülhet be a vizsgaterembe, ahányszor csak akar. És bár a tarnówi eset megdöbbentő, korántsem ez az abszolút nemzeti rekord. Lengyelországban az eddigi csúcstartó egy másik tanuló, aki 17 év és 163 próbálkozás után szerezte meg a KRESZ-vizsgáját, mintegy 2200 eurós összköltséggel.

Ha pedig kilépünk a nemzetközi porondra, egy dél-koreai hölgy mindent visz: ő elképesztő módon 960 alkalommal futott neki a tesztnek, mire átment. Az Egyesült Királyságban is akadnak brutális számok: egy brit jelölt 128 próbálkozás után ment át, egy másik pedig 158 kísérlet után, közel 4000 eurós (másfél millió forintos) számlával a háta mögött lélegezhetett fel.